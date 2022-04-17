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İzmir Buca'da yağmur altında askıda ekmek kuyruğu

17 Nisan 2022 18:45

İzmir'in Buca ilçesinde sağanak yağmura rağmen "Askıda Ekmek" bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İzmir'in en kalabalık ilçelerinden Buca'ya bağlı Şirinyer semtinde yurttaşlar bugün ücretsiz ekmek alabilmek için yağmur altında metrelerce kuyruk oluşturdu.

Hayırsever yurttaşların bağışı sonrası dağıtılan ekmek için uzun süre bekleyen vatandaşların görüntüsü amatör bir kamera tarafından görüntülendi. Onlarca vatandaş iftar öncesi ucuz ekmek alabilmek için şemsiyeleri ile kuyrukta beklerken, bazılarının da şemsiyesi olmadan sırılsıklam ıslanma pahasına sırada beklemesi dikkat çekti. (ANKA)

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