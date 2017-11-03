İzmir Boyoz Festivali başladı

Utku BOLULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası (İTO) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen İzmir 3. Boyoz Festivali başladı. İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, yakında İzmir boyozunun coğrafi işaret tescilini alacaklarını söyledi.

İzmir 3. Boyoz Festivali\'ne İzmir Ticaret Odası\'nda açılan \"Hayatın İçinde Boyoz\" sergisiyle başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş\'ın da yeraldığı açılışa katılanlar Alsancak Dostlar Fırını tarafından hazırlanan boyozlu kahvaltı yapıldı. Festivalin ikinci etkiliğinde ise boyoz konulu panel gerçekleşti. Panel\'in açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, boyozun İzmir\'le özdeşleşmiş İzmirlilerin vazgeçilmez kahvaltısı olduğunu söyledi. Boyozun ününün İzmir sınırlarını açtığını belirten Demirtaş, \"Boyoz Sefarad Yahudilerinin mutfağımıza kazandırdığı bir hamur işi. Yani 500 yıllık uzun bir geçmişi bulunuyor. Boyoz tarifini ustaları bugüne kadar taşımış, şimdi coğrafi işaret tescili alarak gelecek nesillere taşıyoruz. Tescillenmesi için az bir süre kaldı. Çay, fırında pişmiş yumurta ve boyoz mükemmel kahvaltının menüsü. Evde yapılması çok kolay değil. Ama evde de boyoz keyfi yapabilirsiniz. Ben dondurulmuş alıyorum. 225 C° fırında 15- 20 dakikada sıcak sıcak boyoz hazır\" dedi.

Demirtaş, İzmir\'in değerlerini korumayı ve tanıtmayı hedeflediklerini, İzmir lokması ve İzmir şambalisinin coğrafi işaret belgelerini aldıklarını söyledi. Sıranın boyoza geldiğini dile getiren Demirtaş, \"İzmir tulum peyniri ve İzmir kumrusu başvurularımızın da sonuçlanmasını bekliyoruz. İzmir Ekmeği\'nin formülünü de oluşturduk. Tahıllı İzmir Ekmeği ve Çeşnili İzmir Ekmeği markasını aldık\" dedi.

PAZAR GÜNÜ KORDON\'DA BOYOZ BULUŞMASI

Panelde önce \"Ev boyozu ile çarşı boyozu arasındaki benzerlikler ve farkılılıklar oturumu yapıldı. Araştırmacı yazarlar Sara Pardo, Jinet Sidi Sarfati, Nejat Yentürk ve gurme şef Ahmet Güzelyağdöken konuşma yaptı. İkinci oturumda ise Yrd. Doç. Dr. Fahri Yemişcioğlu \"İzmir Boyozu Coğrafi İşaret Tescili Bilimsel Çalışma Süreci\" konusunda bilgi verdi. 3. İzmir Boyoz Festivali, İzmirlileri Gündoğdu Meydanı\'nda saat 5 Kasım Pazar günü saat 11.00\'de buluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, Radyo Romantik Türk projesi ve organizasyonu; İzmir Ticaret Odası (İTO) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte onbinlerce boyoz, yumurta, peynir ve çay ikramının ücretsiz olarak sunulacağı festivalde, saat 15.00\'te “Boyoz Yeme Yarışması\" gerçekleştirilecek. Kadın ve erkek olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada birincilere sürpriz ödüller verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Pop Orkestrası konser verecek.



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