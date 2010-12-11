-İZMİR BEYAZA BÜRÜNDÜ İZMİR (A.A) - 11.12.2010 - İzmir'in yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonucu, İzmir Körfezi'ni çevreleyen tepeler beyaza büründü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte İzmir'de de gece yarısından itibaren kar yağışı etkili oldu. İzmir Körfezi'ni çevreleyen tepelerle birlikte kentin yüksek semtleri de beyaza büründü. Sabah saatlerinde kesilen kar yağışı, bulut geçişine bağlı olarak zaman zaman karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili oluyor. Rüzgarın, kuzeyden 26 kilometre hızla estiği İzmir'de, hava sıcaklığı 4-5 derece civarında seyrediyor. -5 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde de kar yağışı nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede devam eden kar yağışı nedeniyle Ovacık, Kamberler, Yenikurudere, Beşpınar ve Bayramlı köy yollarının kapalı olduğu, kar kalınlığının 30 santimetre ile 50 santimetre arasında değiştiği öğrenildi. Kar yağışı nedeniyle bu köylerde elektriklerin de kesik olduğu, İl Özel İdaresi iş makinelerinin köy yollarını açmaya başladığı bildirildi. -İSTANBUL'DA FIRTINA- İstanbul'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki reklam panosunun üzerine düştüğü kişi hafif yaralandı. Taksim Meydanı'nda çevik kuvvet noktasının yanındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait reklam panosu, şiddetli fırtına nedeniyle Yıldız Aydın'ın üstüne düşerek yaralanmasına yol açtı. Reklam panosunun altında kalarak ön dişleri kırılan Aydın, film izlemek için Taksim'e geldiğini ve çarpmanın etkisiyle şok yaşadığını söyledi. Polislere bilgi vererek, tutanak tutulmasını isteyen Aydın, daha sonra olay yerinden ayrıldı. -GAZİPAŞA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün gece yağan şiddetli yağmur Muzkent köyündeki derenin taşmasına neden oldu. Taşan dere yakınındaki bazı seralar yıkıldı, çilek tarlaları sular altında kaldı. Gazipaşa Kaymakamı Muhittin Pamuk, Tarım İlçe Müdürü Hasan Aslan ve Ziraat Odası Başkanı Hasan Çelik, Muzkent köyüne giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundular. Tarım İlçe Müdürlüğünce oluşturulan bir komisyon da zarar tespiti için çalışmalara başladı. Kaymakam Muhittin Pamuk, köyde yaptığı açıklamada, gece yağan aşarı yağmur sonucu Muzkent köyünde ciddi bir sel felaketi yaşandığını, bazı seraların yıkıldığını ve çilek bahçelerinin zarar gördüğünü bildirdi. Hasar tespit çalışmalarına başlandığını kaydeden Pamuk, ''Can kaybı yaşanmaması bizi teselli ediyor. Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri zarar ziyan tespitini yapacaklar. Gazipaşa Kaymakamlığı olarak, zarar gören vatandaşlara her türlü katkıyı sunacağız. Bu olayla birlikte tarım sigortasının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Çiftçilerimizi tarım sigortası yaptırmaları konusunda duyarlılığa davet ediyorum'' dedi. Selden zarar gören çiftçilerden Latif Uysal da 7 dönüm çilek bahçesinin yerle bir olduğunu belirterek, ''50 yaşındayım. Böyle bir sel yaşamadık. 10 gün önce çilek hasadına başlamıştım. Çilek bahçesi için kredi borcum vardı'' diye konuştu. -FIRTINA KAHYALAR'DA ENERJİ NAKİL HATLARINI YIKTI- Bu arada ilçeye bağlı Kahyalar beldesinde fırtına enerji nakil hatlarını kopardı, direkleri devirdi. Direklerin yıkılması yüzünden beldeye elektrik verilemiyor. Kahyalar Belediyesi ile Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ devrilen direkleri dikmek ve kopan hatları onarmak için birlikte çalışıyor. -KASTAMONU'DA 157 KÖY YOLU KAPALI- Etkili olan kar yağışı nedeniyle Kastamonu-Ankara karayolunun Ilgaz Geçidi'nde sabah saatlerinden bu yana ulaşım sağlanamıyor. Ilgaz Dağı ve yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, geç saatlerde kent merkezini de etkisi altına aldı. Kent merkezinde yer yer 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Kastamonu-Ankara karayolunun 50. kilometresindeki Ilgaz Geçidi, kar yağışı sonucu saat 03.00 civarında çok sayıda aracın kaymasıyla trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla trafiğe açılan yol, saat 06.00 sularında yeniden ulaşıma kapandı. Yolun trafiğe açılması için bölgede çalışmalar halen sürerken, birçok aracın bölgede mahsur kaldığı öğrenildi. Ayrıca, kar yağışı nedeniyle Kastamonu-Taşköprü karayolunda trafik tek şeritten sağlanıyor. Yağış nedeniyle merkez, Araç, İhsangazi, Tosya, Taşköprü ve Hanönü ilçelerine bağlı toplam 157 köy yolu da ulaşıma kapandı.