-İZMİR BELEDİYESİNİN ARŞİVİNDE ARAMA İZMİR (A.A) - 04.06.2011 - Yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen operasyonun ardından polis ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kaynaklar Mahallesindeki arşivinde arama yaptı. Bir ihbar üzerine gece nöbetçi olan İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nden arama kararı çıkartan polis, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Buca Kaynaklar'daki Balıkhali'nde bulunan arşivine gitti. Arşivde arama yapan İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi polislerinin, eski genel sekreter Ersu Hızır'ın odasından çıkan belgelerin fotokopilerini aldığı öğrenildi. Özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla mali büro ekiplerince İzmir Büyükşehir Belediyesinde 2 Mayıs Pazartesi günü başlatılan arama çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ve Kuşadası belediyelerinde çok sayıda belgeye el konulmuş, bilgisayar kayıtlarının kopyaları alınmıştı. Operasyonda, aralarında belediye bürokratlarının da bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmış, 10 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 34 kişiden 14'ü savcılıktan serbest bırakılırken, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen 20 kişiden, aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Pervin Şenel Genç'in de aralarında bulunduğu 17'si ''usulsüz evrak düzenleme'', ''devleti zarar uğratma'' ve ''ihaleye fesat karıştırma'' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.