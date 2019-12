İzmir Belediyesi'ni gizli ajanlar takibe almış

T24

Gözaltındaki personele ziyaret



Baro: Bu operasyon siyasi



Hanefi Avcı yöntemi!



Bir dönemin operasyonları



İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonda el konulan yaklaşık 100 ihale dosyası, mali büro ekiplerince incelenirken, teknik takip ve istihbarat çalışmalarında elde edilen bilgilere dayalı olarak gözaltına alınan 34 kişinin sorgusu da devam ediyor.Belediyenin yanı sıra İzmir’i de şok eden baskının dördüncü gününde, operasyonla ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İki yıl öncesine dayanan ihbarların, savcılık talimatıyla incelendiği, yaklaşık 6 aydır teknik ve fiziki takip kapsamında üst düzey yöneticilerinin en be an izlendiği, pek çok kamera ve ses kaydının alındığı öğrenildi. Bu amaçla, polisin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimlerine ‘temizlik işçisi’ gibi girdiği; kalorifer peteklerine, televizyonlara ve elektrik prizlerine gizli kameralar ve dinleme cihazları yerleştirildiği, mesai saatleri boyunca olup bitenlerin saniye saniye kaydedildiği belirlendi. Telefon dinlemelerinde, ‘çıkma’ gibi bazı şifreli kelimeler de tespit edildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da baskın anından itibaren yaşananları ise şu sözlerle anlattı:“Bugüne kadar Sayıştay denetçisinin raporuyla operasyon yapılmış belediyecilik tarihinde hiçbir belediye yok bizim bildiğimiz. İzmir’de hem AKP’den 2 CHP’den 3 belediyeye bu tür şeyler yapıldı. Çok büyük iddialarla 400-500 yıllara varan hapis cezası iddialarıyla çıkan davalar maalesef beraat etti. Tabi üzülüyorum. Sayıştay denetçisi, mülkiye müfettişi, vergi denetçisi sağ olsun İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden eksik olmazlar.Şikâyetimiz yok. Tabi görevlerini yapacaklar. Benim 7 senedir tanımadığım Mülkiye müfettişi, Sayıştay denetçisi kalmadı. Sürekli denetim halindeler. Sanırım şu anda yoklar. Bu operasyondan dolayı geri mi çekildiler bilmiyorum. Saygı duyuyorum. Devletin kurumları görevlerini yapacaklar. Polis işçiler kimdir bilmiyorum. Beni de bu arama dinleme vs için konulan şeyler hiçbir zaman ilgilendirmiyor. Polis işçilerin kim olduğunu bilmiyorum. Merak oluşması gayet doğal. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de bunu tespit edecek böyle bir istihbarat birimimiz yok.”Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan İzmir Başkanlar Kurulu’nun üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu’nu ziyaret etti.Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Aziz Kocaoğlu, İBB’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan belediye çalışanlarını sağlık kontrolü dönüşünde, ziyaret etmek için Yeşilyurt Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’ne geldi. Başkan Kocaoğlu’nu burada bulunan gözaltındaki belediye çalışanlarının yakınları karşıladı.İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş, Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonun siyasi olduğunu öne sürerek, İzmir’den milletvekili adayı 2 bakanın konuyla ilgili açıklamalarının “günah çıkarma” olduğunu söyledi. Pekdaş, “En önemli ve kabul edilemez sorun da budur” diye konuştu.Devrimci Karargâh Örgütü soruşturmasında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın, Edirne’de görev yaptığı dönemde Belediye Başkanı CHP’li Hamdi Sedefçi’nin makam odasındaki plazma televizyonun içinde görüntü ve ses kaydedeci gizli kamera çıkmıştı. Sedefçi, makam odasındaki tv’yi noter huzurunda açtırdı ve gizli kamera çıkınca suç duyurusumda bulundu. Emekli Başkan Yardımcısı Ayhan Gür’ün makam odasında da bir sprey içinde gizli kamera bulundu. Daha sonra kameranın mahkeme kararı ile konulduğu anlaşıldı.İzmir, benzer operasyonları, teknik ve fiziki takipleri bundan önce de yaşamıştı. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı olarak 2006’da atanan Murat Gök’ün CHP’li belediyeler ağırlıklı operasyonları bir döneme damgasını vurmuştu. Murat Gök’ün, bizzat başında bulunduğu operasyonlarda İzmir ve Ege Bölgesi’nde; belediye başkanlarından bürokratlara kadar etkili görevde bulunan birçok ismi gözaltına aldırmıştı. Tutuklanan belediye başkanları yargılama sürerken tahliye edilmişti.