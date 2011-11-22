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İzmir Belediyesine operasyon: 42 gözaltı İZMİR (A.A)

22 Kasım 2011 12:31

-İzmir Belediyesine operasyon: 42 gözaltı İZMİR (A.A) - 22.11.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Mayıs ayında savcılık kararıyla yapılan operasyonlarda el konulan ihale ve alımlara ait dosyalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerince, İzmir merkez, İstanbul, Ordu ve Hatay'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 42 kişinin gözaltına alındığı operasyonun, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, zimmet, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, zincirleme olarak sahtecilik, emniyeti suistimal suretiyle güveni kötüye kullanma suçlarının işlendiği yönünde verilen raporlara istinaden yapıldığı belirtildi.  İlk operasyonda 44 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 17'si tutuklanmıştı.

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