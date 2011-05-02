-İZMİR BELEDİYESİNDE 40 GÖZALTI İZMİR (A.A) - 02.05.2011 - İzmir Büyükşehir belediyesindeki arama kapsamında 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, 1 yıl süren teknik takibin ardından özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi mali büro ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Pervin Şenel Genç ile yardımcısı S.B'nin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Bazı personelin evlerinde arama yapıldığı, çok sayıda kişinin ifadesinin ise belediyede alındığı bildirildi.