İzmir Belediyesi ve Aziz Kocaoğlu yargı önünde

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun olduğu 130 sanığın yargılandığı dava kimlik tespitiyle başladı

Bu davayla ilgili tutuklu yargılanan 20 sanık haricinde, hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Yoğurtçu’nun da dün Adnan Menderes Havalimanı’nda yakalanıp duruşmaya getirildiği ortaya çıktı. Böylelikle bu davadaki tutuklu sayısı 21’e yükseldi. Davada şikayetçilerden Cevher Cem Kiraz da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma salonuna eşi Türkegül Kocaoğlu ile birlikte giren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kimlik tespiti sırasında, görevini açıkladı ve aylık gelirinin 80 bin lira olduğunu söyledi. Daha sonra diğer sanıkların kimlik tespitine geçildi. Tüm sanıklar, iddianamedeki sıralamalarına göre oturtuldu.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, duruşma salonunda jandarmaların arasındaki tutuklular yerine genelde izleyicilerin bulunduğu anfinin ikinci sırasında, Sait Ersu Hızır’la yanyana oturdu. Dışarıdaki sendikaların yaptığı müzik yayını salonu ulaşınca, CHP İzmir Milletvekili Alaatin Yüksel, cep telefonuyla sendikacıları arayıp müzik yayını durdurdu.

Duruşma salonunun sağ ve sol tarafına, kimlik tespiti yazılarının görünmesi için iki adet LCD televizyonlar konuldu. Mahkeme heyetinin oturduğu kürsüdeki 40 ayrı klasör de dikkat çekti. Tutuklu sanıklardan Ali Süha Sabuktay’ın annesi, oğlunu görünce duruşma salonunda gözyaşlarına boğuldu. Tutuklu diğer sanık Tülay Azeri’yi avukat eşi Emin Azeri savundu. Yoğun kalabalık nedeniyle duruşma salonundaki anfinin en üst iki sırasına, basın mensupları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları otururken, merdiven boşluklarına sanıkların yakınları oturdu.

İzleyenler

Duruşmayı İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel, İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş, CHP milletvekilleri Gökhan Günaydın, Sezgin Tanrıkulu, Muharrem İnce, Birgül Ayman Güler, Oğuz Oyan, Mahmut Tanal, Musa Çam, Mehmet Ali Susam, Alaattin Yüksel, Hülya Güven, Ayşe Nedret Akova, Nurettin Demir, Mustafa Moroğlu, Rahmi Aşkın Türeli, Erdal Aksünger, CHP İzmir İl Başkanı Tacettin Bayır, Selçuk, Bornova, Güzelbahçe, Torbalı, Seferihisar, Çiğli, Karşıyaka, Dikili, Menderes, Balçova Belediye Başkanları izledi. İzmir Barosu görevlileri, salondakilere su dağıttı. Duruşmaya saat 12.00’de ara verildi.

Cumhuriyet Savcısı Birol Çengil tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Aziz Kocaoğlu, Pervin Şenel Genç ve Sait Ersu Hızır “suç örgütü kurup yönetme” ile suçlanıyor. Sanıkların bu suçtan 2 ile 6 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Kocaoğlu için ayrıca “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “güveni kötüyü kullanma”, “yolsuzluk ve usulsüzlüğü görmezden gelerek suçu bildirmeme”, “zincirleme olarak hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma”, “sahte belge düzenleme”, “İmar Kanunu'na aykırı inşaat yaptırma” suçlamalarıyla toplam 100 ile 249 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.

Mete Atilla Kırdar ile Fatih Yadoğlu'nun mağdur, Cevahir Cem Kiraz ile Kazım Murat Aydın'ın müşteki olarak yer aldığı iddianamede 18'i tutuklu 130 sanık bulunuyor.

İddianamede, diğer sanıkların da “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, örgütün faaliyeti kapsamında çok sayıda ihaleye fesat karıştırma, ihalelerde baskı cebir tehdit uygulama, edimin ifasına fesat karıştırma, haksız menfaat temin etme, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, belgelerde sahtecilik, suçu ve suçluları gizleme” suçlamalarıyla çeşitli hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

Eylemler

İddianamede, belediyede fesat karıştırıldığı öne sürülen ihaleler ve hizmet alımlarına detaylarıyla yer veriliyor.

Çankaya 10 No'lu katlı otoparkının 10 Şubat 2011'de yapılan 1 yıllık kiralama ihalesi, Balkan Halk Dansları Festivali ile ilgili yapılan hizmet alım ihalesine fesat karıştırıldığının ileri sürüldüğü iddianamede, ESHOT Genel Müdürlüğü'ne ait 750 yeni otobüs durak yerinin kiraya verilmesine yönelik ihale için belediye meclisinin reklam geliri karşılığında kiraya verilmesi için oy çokluğuyla aldığı karara da yer veriliyor.

İddianamede, öğretmenlere şal ve kaşkol dağıtımı, Seferihisar'dan mandalina alımı ve konaklama giderlerindeki usulsüzlüklere ilişkin çeşitli iddialar da bulunuyor.