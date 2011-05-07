İzmir Belediyesi Operasyonunda 17 kişi Tutuklandı

T24

İşte o konuşma...





Böcek korkusu



Geçen pazartesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 10’u emniyetten serbest bırakıldı.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:İzmir’de belediyeye yönelik düzenlenen operasyonda, Genel Sekreter Genç’in odasına konulan gizli kamera otopark ihalesinin iptali için yapılan konuşmayı ve Başkan Kocaoğlu’nun “İptal edelim” talimatını kaydettiİzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda, polisin gizli izlemesine takılan detaylar ortaya çıkmaya başladı. Genel Sekreter Pervin Şenel Genç’in odasına konulan gizli kamera, Çankaya Katlı Otoparkı ihalesinin iptali için yapılan konuşmaları ve Başkan Aziz Kocaoğlu’nun “İptal edelim” talimatını kaydetti. Bu görüntüler savcılığa delil olarak sunuldu. İhalede özel bir şirketin 4 milyon 410 bin + KDV TL’lik teklifine karşılık belediye şirketi İzelman’ın 4 milyon 411 bin TL + KDV teklif verdiği, ihalenin iptalinden sonra ise İzelman’ın mevcut sözleşmesinin 670 bin lirayla uzatıldığı ileri sürüldü.11 Şubat 2011 günü Başkan Aziz Kocaoğlu ve Genel Sekreter Pervin Şenel Genç arasında iddiaya göre katlı otopark ihalesiyle ilgili şu konuşma yaşandı:Kocaoğlu: “İptal edelim”Genç: “Ha ihaleye çıkarmayalım mı?”Kocaoğlu: “İhaleye çıkmasın”Genç: “Her ne kadar bıçaklı, psikopat adam varsa da İzmir’de otopark işletmesinin tekelciliği bitmiş olacak.”İhaleyle ilgili Genç, İzelman Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanı Serdal Selçuk Savcı arasında yapılan görüşmeler de gizli izlemede yer aldı. Çankaya Katlı Otoparkı’nın 10 Şubat 2011 tarihinde Encümen kararına istinaden kiraya verilmesi için ihaleye çıkılacağı, bu nedenle otoparkı şu anda işleten İzelman’ın Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı’nın, bu otoparkın ihaleye çıkması durumunda, çok yüksek rakamlarda fiyatlar olacağı bu nedenle bu ihaleyi alamayabileceklerini, burasının ellerinden çıkacağını, bunu istemediklerini söyleyerek bu ihalenin iptal edilmesini istediği belirtiyor.Genç’in, T.A. ile görüşmesinde encümen toplantısından önce gelenlerin Mali Polis olabileceği ve salonda polisin dinleme cihazı yerleştirerek bu konuşmaların kaydedilmesinden korktukları için bir inceleme ve arama yapılması gerektiği konusunda konuştukları da belirlendi.Ayrıca, soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Pervin Şenel Genç ile savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan köfteci Ünsal Pervanlar arasında 10 Mart 2011 tarihindeki görüşmeye dikkat çekti. İşçi Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Tüm Gençlik Birliği (TGB) üyeleri eylem yapmaya giderken Genel Sekreter Genç’ten maddi destek talebinde bulunuyor. Görüşmede, TGB’lilerin istediği paranın, köfteciden yemek yenmiş gibi gösterilerek karşılanacağı söyleniyor. Genç ile köfteci Ünsal Pervanlar arasındaki görüşme: 10 Mart 2011 Saat: 09.53Pervin: Şimdi bu dışarıda bekliyor kızlar gelmediler. TGB Türkiye Gençlik Birliği İstanbul’a gidiyor ya eylemler falan var, şimdi tabi eskiden otobüs falan biz veriyorduk şirketlerden buluyorduk şimdi durum zor dün bankaya gittik. Fiş parası diye işlemiyecez bankaya git.Ünsal: Ne kadar ödenecek?Pervin: Ne kadar ihtiyaçları var, 6’dan 12’den bahsedildi ama bizim karşılayabileceğimiz 6 bin lira.Ünsal: Tamam karşılayalım.Pervin: ... Bankaya vereceğim hesap numarası şey Lokantanın şeyi olacak orda yemek yenmiş gibi olacak.



