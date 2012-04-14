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İzmir Belediyesi davasında 2 tahliye

Sanıklardan Erhan Bey ve Muharrem Derbentoğulları'nın serbest bırakılmasına karar verildi

14 Nisan 2012 00:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili davada tutuklu bulunan 20 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Nisan Salı gününden bu yana süren duruşmada, savunmalarını tamamlayan sanık avukatları tahliye talebinde bulundu.

Tutukluluk durumunu yaklaşık 2 saat boyunca değerlendiren mahkeme heyeti, sanıklardan Erhan Bey ve Muharrem Derbentoğulları'nın serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tam olarak toplanmamış olması ve suç yoğunluğunu göz önüne alarak, diğer tutuklu 18 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanıkların hepsinin duruşmalardan vareste tutulmalarını da kararlaştıran mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı temmuz ayına erteledi.

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bugün maalesef ve maalesef adalet tecelli etmemiştir" dedi.

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