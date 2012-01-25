-İzmir BB operasyonunda 9 kişi serbest İZMİR (A.A) - 25.01.2012 - İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyona ilişkin iddianameyi kabul eden İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu bulunan zanlılardan 9'unun serbest bırakılmasına karar verdi. Edinilen bilgiye göre, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, operasyon kapsamında tutuklanan zanlıların durumlarını değerlendirdi. Mahkeme heyeti, tutuklananlardan İzulaş ve İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Gül Şener, Eshot Genel Müdür Yardımcısı Tufan Eker, Kültür Daire Başkanlığı çalışanları Tülay Tümay ve Cengiz Başkurt, Grand Plaza Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili Işık Çelikoğlu, Belediye Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü görevlisi Pınar Çalışkan ve Genel-İş Sendikası 3 No'lu Şube üyeleri Necip Binici, Memiş Sarı, Yakup Yıldırım'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, bu kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirdi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince ayrıca, ilk duruşmanın 3 Nisan-13 Nisan 2012 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Serbest bırakılan 9 kişinin ardından, dava kapsamında tutuklu olanların sayısının 25'e düştüğü bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2011 yılının mayıs ve kasım aylarında düzenlenen iki operasyonda, ''İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, zimmet, rüşvet, belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma'' suçlamalarıyla gözaltına alınan, aralarında üst düzey belediye bürokratları ve belediye şirketi yöneticilerinin de bulunduğu zanlılardan bazıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Cumhuriyet Savcısı Birol Çengil tarafından hazırlanan, Aziz Kocaoğlu, Pervin Şenel Genç ve Sait Ersu Hızır'ın ''suç örgütü kurup yönetmek''le suçlandığı iddianame, geçen hafta 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. 130 kişinin sanık olduğu iddianamede, Aziz Kocaoğlu için ''ihaleye fesat karıştırmak'', ''edinim ifasına fesat karıştırmak'', güveni kötüyü kullanmak'', ''yolsuzluk ve usulsüzlüğü görmezden gelerek suçu bildirmemek'', ''zincirleme olarak hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak'', ''sahte belge düzenlemek'', ''İmar Kanuna aykırı inşaat yaptırma'' suçlamalarından toplam 100 ile 249 yıl arasında değişen hapis cezası talep edilmişti.