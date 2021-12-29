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İzmir Başsavcılığı, Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı

29 Aralık 2021 23:00

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Poyraz'ın katledilmesine ilişkin davanın duruşmasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik 'hakaret içerikli söz ve davranışta bulunduğu' iddiasıyla soruşturma başlattı.

HDP İzmir İl Örgütü'ne 17 Haziran tarihinde Onur Gencer tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Deniz Poyraz katledildi. Saldırıya ilişkin açılan davanın ilk duruşması İzmir Adliyesi 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşma sırasında HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik 'hakaret içerikli söz ve davranışlarda' bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"29 Aralık 2021'de İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu duruşmada izinsiz görüntü kaydı yapan ve nakleden kişiler hakkında da ayrıca soruşturmaya başlanılmıştır."

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