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İZMİR BAROSU'NDAN GÜL'E ''TOPLU FAKS'' İZMİR (A.A)

11 Şubat 2011 13:58

-İZMİR BAROSU'NDAN GÜL'E ''TOPLU FAKS'' İZMİR (A.A) - 11.02.2011 - İzmir Barosu Yönetim Kurulu, Yargıtay ve Danıştayda yeni daireler kurulmasını öngören yasayı onaylamaması için, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ''toplu faks çekme eylemi'' başlattı. İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Adliyesindeki baro biriminde yaptığı açıklamada, İzmir Barosu olarak yargıyla ilgili bir yasada söz söylemeye haklarının olduğunu kaydetti. Pekdaş, baroya üye avukatlarca toplu gönderecekleri fakslarda, yargının kurucu unsurlarından olan savunmayı temsil eden baroların ciddi itirazlarına rağmen, bu itirazlara tatmin edici yanıtlar sunulmadan ve uzlaşma arayışına girilmeden kabul edilen tasarının, bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye gönderilmesine karar verilmesini talep ettiklerini bildirdi. Hazırladıkları metni fakslanmaya çalıştıklarını ancak Cumhurbaşkanlığındaki faks cihazının kapatıldığını söyleyen Pekdaş, ''Bu durum manidardır. Biz denemeye devam edeceğiz. Fakslarımızı başka bir numaraya yönlendireceğiz. Bizi duymak istemiyorlar''dedi.

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