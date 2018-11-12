İzmir Barosu'nda LGBTİ+ Hakları Komisyonu kuruldu

LGBTİ+ Hakları Komisyonu, LGBTİ+'ların hak taleplerinin görünür kılınması açısından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmak üzere İzmir Barosu bünyesinde kuruldu.

İzmir Barosu LGBTİ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks, Artı) Hakları Komisyonu, İzmir Barosu Başkanlığı'na bağlı olarak, bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 16.10.2018 tarihli kararı ile kuruldu.

Kaos GL'nin aktardığına göre komisyon, LGBTİ+ hakları alanında ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması, geliştirilmesi, farkındalığın arttırılması, LGBTİ+’ların hak taleplerinin görünür kılınması açısından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapacak. Faaliyetlerin koordine edilmesi ve yönetim kurulu ile iletişimin sürdürülmesi için etkinlikler, aynı cinsiyetten olmayan iki eş koordinatör aracılığı ile yürütülecek. Komisyon kararları toplantılarda alınacak.

Komisyon nasıl kuruldu?

İzmir Barosu ve Kaos GL Derneği’nin stajyer avukatlar ve hukuk fakülteleri öğrencilerine yönelik düzenlediği seminerin ardından kurulan ve düzenli olarak bir araya gelen Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu'ndan avukatlar; bugünkü Baro Başkanı Özkan Yücel, Baro Genel Sekreteri Perihan Kayadelen'in de imzasıyla geçtiğimiz ay gerçekleşen baro genel kurulunda önerge sundu. Dönemin başkan vekili ile genel sekreterin isminin de yer aldığı önerge, 400 avukatın lehe 15 avukatın aleyhe oy kullanması sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

25 Ekim tarihinde verilen isim değişikliği dilekçesiyle, komisyonun adı genel kurulda kabul edilen önergeye atıfla "LGBTİ+ Hakları Komisyonu" olarak değiştirildi.