İzmir Barosu seçimini Özkan Yücel kazandı

İzmir Barosu Genel Kurulu'nda Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Özkan Yücel, bin 957 oyla başkanlığa seçildi.

Kültürpark’ta yapılan İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu’nda Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı Özkan Yücel, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu başkan adayları Mustafa Çetin ve Atalay Aksay, Milliyetçi Avukatlar Grubu başkan adayı Ömer Fatih Şimdi ve Yenilikçi Avukatlar Grubu başkan adayı Muhammed Özekes yeni yönetim için yarıştı.

Gazeteduvar'dan Nuray Pehlivan'ın haberine göre, bugün saat 09.00’da başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00’de sona erdi. Oy verme işleminin son bulmasıyla açılan sandıklarda oy sayımı yapıldı.

Oy verme işleminin ardından yapılan resmi olmayan oy sayımına göre, seçimi bin 957 oy alan Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı Özkan Yücel kazandı.