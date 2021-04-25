İzmir Barosu'ndan Bakan Derya Yanık'a istifa çağrısı

İzmir Barosu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğuna oturttuğu koruma altındaki çocuğun bilgilerini ifşa etmesi ve davranışlarından dolayı istifaya davet etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasından ve izlenmesinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın sorumlu olduğu hatırlatılarak, 23 Nisan nedeniyle koltuğunda ağırladığı koruma altındaki çocuğun kişisel verilerinin ifşa edilmesine tepki gösterildi.

Henüz 10 yaşındaki bir çocuğa çikolata ikram etmemeyi marifet sayan ve bunu ekran önünde onaylatmaya çalışan bu zihniyetin telafi edilemeyecek zararlara yol açmaya devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“23 Nisan kutlamasında ramazan vurgusu yaparak din ve duygu istismarı gerçekleştirmiş ve misafir edilen çocuk nezdinde bütün çocukların yüksek yararları başta olmak üzere yaşama, hayatta kalma, sağlık, gelişim, katılım gibi birçok hakkına zarar vermiştir. Bu yaklaşım ilgilinin çocuk haklarından ve pedagojiden bihaber olduğunun kanıtı niteliğindedir.”

Yapılan açıklamada, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni, Çocuk Koruma Kanunu'nu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ihlal eden ve suç oluşturan bu açıklaması nedeniyle Bakan Derya Yanık istifaya davet edildi.

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