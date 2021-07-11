İzmir Barosu'nda Özkan Yücel, yeniden başkan

İzmir Barosu genel kurulunda Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Özkan Yücel yeniden baro başkanlığına seçildi. Yücel 6 bin 487 geçerli oyun 4 bin 26'sını alırken, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adayı Mustafa Çetin 2 bin 424 oyda kaldı.

Kültürpark 4 Nolu Hol'de bugün yapılan genel kurulda mevcut başkan Özkan Yücel güven tazeledi. Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Yücel, iki gün süren kongre sonunda 4 bin 26 oy ile başkanlığa seçilirken, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adayı Mustafa Çetin 2 bin 424 oyda kaldı.

Yeni dönemde de “biat etmeden mücadeleye devam edeceklerini” söyleyen Özkan Yücel şöyle konuştu:

"Bu, ekip çalışmasının, vazgeçmemenin, biat etmemenin başarısı. 2 buçuk yıl önce kazandığımızda ‘barikatçılar kazandı’ diye manşet atmışlardı. 'Hukuksuzluğa karşı, demokrasiden ve adaletten yana bir barikat kurmaktan vazgeçmeyeceğiz' demiştik. Bugün bunu başarmanın gururunu yaşıyoruz. ‘Siyaset yapıyorsunuz, iktidarla bu kadar uğraşmayın’ dediler. Biz durmayacağız dedik. Aldığımız sonuç, mücadeleye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun göstergesidir. Önümüzde bir hedef var. Türkiye Barolar Birliği’ndeki yönetim anlayışının küçük tek adam yönetimi olduğunu daha önce söylemiştik. TBB’de hukuku teferruat saymayan bir yönetim için yola çıkma vaktidir." (ANKA)