İzmir Barosu, Mumcu ve Okkan'ı andı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu, gazeteci- yazar Uğur Mumcu’nun katledilişinin 25’inci, görevi başında şehit edilen Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın 17’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi. İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, \"Her ikisinin de ortak amacı ülkemizin üzerinde oynanmak istenen büyük kumpası ortaya çıkarmaktı\" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi\'nin başyazarı Uğur Mumcu 24 Ocak 1993\'te evinin önünde otomobiline konulan bir bomba ile öldürülmesi ve Diyarbakır eski İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın 24 Ocak 2001’de akşam saatlerinde Diyarbakır\'da Valilik binasına doğru giderken, pusuya düşürülerek şehit edilmesinin yıl dönümünleri nedeniyle İzmir Barosu’nca anma programı düzenlendi. İzmir Adliyesi’nde düzenlenen törene İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan ve çok sayıda avukat katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Aydın, basın açıklaması yaptı. Türkiye’nin birçok aydın kişisini, vatanseverini teröre kurban verdiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

\"Bugün 24 Ocak. Bugün o hain pusularda yitirdiğimiz, yüreği vatan sevgisiyle çarpan iki yurtseveri anmak üzere toplandık. Bugünden tam 25 yıl önce soğuk bir Ankara gününde yitirdik o güzel insanlardan birini. Bir aydınlanma neferi, örnek bir hukukçu, gözü pek bir gazeteci olarak yıllarca haksızlıkların, yolsuzlukların, yobazların üzerine gitti. Atatürk ilkeleri, laik, demokratik bir Türkiye\'nin yılmaz savunucusu olan Uğur Mumcu dizelerinde; \'Ellerini kana bulayanlar, içlerindeki korkularını mezar taşlarıyla yaşayanlar, aynı adaletsizliğin ve suçun ortaklarıdır hep birlikte. Gözlerin açıksa göreceksin, kulağın sağır değilse duyacaksın, ellerin kesik değilse uzanacaksın\' demişti ve öyle de yaşadı. Kalemini satmadı. Vatanına, milletine ihanet etmedi. Varlık sahibi olmayı değil, Cumhuriyetimizin, demokrasimizin varlığını sürdürmesini tercih etti. Kısa sürede ipliklerini pazara çıkardığı terör örgütlerinin bir numaralı hedefi olan Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 Pazar günü otomobiline konan bir bomba ile karanlığı aydınlığa tercih edenlerce katledildi. Cinayeti bugün bile tam olarak aydınlatılamayan Uğur Mumcu’yu katleden eller, gerçekte halkımıza, aydınlanmaya, Atatürk ilke ve devrimlerine kalkmıştı. Mumcu PKK\'nın kuruluş sürecini, dinci terör örgütlerini ve bağlantılarını incelerken, Okkan terör örgütlerine karşı mücadele ediyordu. Her ikisinin de ortak amacı ülkemizin üzerinde oynanmak istenen büyük kumpası ortaya çıkarmaktı.\"

Aydın, sözlerini, \"Uğur Mumcu\'nun \'Vurulduk ey halkım, unutma bizi\' sözleriyle tamamlayarak, \"Unutmadık, unutmayacağız\" dedi.

\'DİYARBAKIR OKKAN’I UNUTAMADI\'

Diyarbakır’da görevi başında şehit edilen Gaffar Okan’ı yıllar geçmesine rağmen bölge halkının unutamadığını ifade eden Aydın, \"Bugünden tam 17 yıl önce bir Diyarbakır gününde yitirdik bu ülke için canını ortaya koyan bir başka insan olan Gaffar Okkan’ı Doğu\'da faili meçhul cinayetlerin arttığı, halkla devletin arasının çok açıldığı dönemlerde Diyarbakır\'a Emniyet Müdürü olarak atanan Gaffar Okkan, halkla emniyet güçlerinin göz göze bile gelmediği dönemde görevine başladı. Vedasında ise şehirde esnaf kepenk kapatacak, Diyarbakırlılar O’nu gözleri yaşlı uğurlayacaktı. Görev süresi boyunca insanların, polise bakış açısını değiştiren, Diyarbakır halkının gönlünü fetheden Gaffar Okkan, araya mesafe koymaktansa halkı anlamayı tercih etmiş ve onlarla bütünleşmiştir\" diye konuştu.



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