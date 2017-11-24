İzmir Barosu: Devletin görevi kadına yönelik şiddeti önlemektir

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu Başkanlığı, 25 Kasım’da tüm dünyada kutlanan \'Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü\' nedeniyle İzmir Adliyesi Baro Birimi’nde basın açıklaması yaptı. İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan yaptığı basın açıklamasında, \"Günümüz demokrasilerinde devletin önemli görevlerinin başında kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak gelmektedir\" dedi.

Dünyada her yıl 25 Kasım’da kutlanan \'Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü\' kapsamında, İzmir Barosu Başkanlığı bugün İzmir Adliyesi Baro Birimi’nde basın açıklaması yaptı. İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarının katıldığı basın açıklamasında İzmir Barosu adına konuşan İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, \"Günümüz demokrasilerinde devletin önemli görevlerinin başında kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak gelmektedir. Ancak ülkemizde, kadınların zorlu mücadelelerinin sonucunda kazandıkları hakların tek tek siyasi irade tarafından yok edildiği görülmektedir. Kız çocuklarının erken yaşta evlilikleri ile cinsel açıdan sömürülerinin yolunu açacak, çocuklara yönelik cinsel suçlarda cezasızlığa neden olacak, \'imam nikahlı eş\' olarak kadınları her türlü yasal haklarından mahrum bırakacak müftülerin nikah kıyma yetkisi; tüm itirazlara, eylemlere ve mücadeleye rağmen yasalaştı\" dedi.

\"10 AYDA 240 KADIN VE KIZ ÇOCUĞU ERKEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ\"

İzmir Barosu’nun, uluslararası sözleşmelerde ve tüm yasalarda güvence altına alınmış olan kadın haklarının kullanımını etkinleştirecek tedbirlerin alınması, uygulanması ve süreçlerin takipçisi olacağını söyleyen Özcan, Dünya Ekonomi Forumu\'nun hazırladığı Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’nda göre, 2017’de Türkiye’nin cinsiyet eşitsizliği oranında 144 ülke arasında 131\'inci sırada olduğunu belirtti ve şöyle dedi:

\"2017’nin ilk 10 ayında erkekler en az 240 kadın ve kız çocuğunu öldürdü, 240 kadından en az 11’i çıkarttıkları koruma tedbir kararlarına rağmen öldürüldü. Kadına Yönelik Şiddet vakalarında en önemli şey mağdurun adalete erişiminin kolay ve ucuz olması, adaletten alınan sonucun ise hızlı ve etkili olmasıdır. Hiç kimse etkisiz olduğu bir yere başvurmak istemeyeceği gibi, pahalı bir yola başvurabilmesi ise maddi olanağınca mümkün olacaktır. Bu sebeple İzmir Adliyesi’nde, şiddet mağduru kadınlara ücretsiz hukuksal destek vermek amacı ile ‘Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi’nin açılmasına karar verilmiştir.\"

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