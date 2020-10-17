İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel: Hukukun çivisi çıktı

İzmir Barosu, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın kararına rağmen genel kurulu yapılacağı alanda bir araya geldi. Burada konuşma yapan Başkan Özkan Yücel, "Hukukun çivisi çıktı. Bugün avukatlık ile ilgili genel kurulu seçimlere tanımayanlar, yarın genel ve yerel seçimleri hükümlerini tanımayacaklar. Baskıların alabildiğince olduğu günleri yaşıyoruz” dedi.

Açıklamanın yapılacağı alana polisin set çekmesine tepki gösteren İzmir Baro Başkanı ve Çağdaş Avukat Grubu Başkan adayı Özkan Yücel, “Genel kurul yapamazsınız, çoğunluğu sağlayamazsınız dediler. Ama İzmir Barosu şu meydanları doldurmuş durumda. Hukukun çivisi çıktı. Bugün avukatlık ile ilgili genel kurulu seçimlere tanımayanlar, yarın genel ve yerel seçimleri hükümlerini tanımayacaklar. Baskıların alabildiğince olduğu günleri yaşıyoruz” dedi.