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Spor

İzmir Atatürk Stadı'nda için, gözler İl Spor Güvenlik Kurulu'nda

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü Altay'ın Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacağı maçın stadı ve saatinin belli olmaması taraftarlar arasında merak uyandırırken karşılaşmanın nerede oynanacağıyla ilgili kararın yarın İl Spo

23 Ağustos 2017 18:38

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta cumartesi günü Altay\'ın Zonguldak Kömürspor\'u ağırlayacağı maçın stadı ve saatinin belli olmaması taraftarlar arasında merak uyandırırken karşılaşmanın nerede oynanacağıyla ilgili kararın yarın İl Spor Güvenlik Kurulu\'nda alınacağı öğrenildi.
Altay\'ın yanı sıra Karşıyaka\'nın da iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Stadı\'yla ilgili geçen ay çürük tartışmaları gündeme gelmişti. O dönem, kentte 1971 Akdeniz Oyunları için inşa edilen ve Türkiye\'nin iki olimpik stadından biri olma özelliği taşıyan Atatürk Stadı\'nda 2 yıl önce yaptırılan deprem testinde bazı noktalarla ilgili olumsuz rapor verildiği ortaya çıktı.
Ancak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Futbol Federasyonu ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, emektar tesisin çürük olduğuyla ilgili kendilerine ulaşan yeni bir gündem olmadığını açıklamıştı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanacak İl Spor Güvenlik Kurulu\'ndan yarın yeni sezonda Atatürk Stadı\'nın kullanımı konusunda onay çıkması bekleniyor. İzmir\'de daha önce Alsancak Stadı, 2014 yılında çürük raporuyla kapatılıp ardından 2015\'te tamamen yıkıldı. Yeniden yapılacak tarihi stadın temeli, 9 Eylül\'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılacak.

 

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