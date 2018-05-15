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İzmir Atatürk Lisesi müdürü İzmir Marşı'na "Siyasi" dedi, söyletmedi

Velilerden okul müdürüne: Burası Türkiye Cumhuriyeti, görev yapmak istemiyorsanız çekin gidin!

15 Mayıs 2018 15:26

İzmir Atatürk Lisesi’nin mezuniyet töreninde okul müdürü ile öğrenci ve veliler arasında İzmir Marşı gerilimi yaşandı. Marşı söylemelerini "siyasi" diyerek engellemek isteyen müdür tepkiler üzerine ses düzeni ile marşı 'bastırma'ya çalıştı.

İzmir’in köklü okullarından İzmir Atatürk Lisesi’nde 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen mezuniyet programında kep atma töreni esnasında öğrenciler 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı okumak istedi. Fakat okul müdürü S. D. “siyasi içerikli” diyerek İzmir Marşı’nı programdan çıkardı.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, öğrenciler tören esnasında müdürün bu kararına uymayıp marşı söylemeye başladı. Okul müdürü bunun üzerine öğrencilerin sesinin duyulmasını engellemek için hoparlörden yüksek sesle başka şarkıları çaldırmaya başladı. Ancak öğrenciler mikrofonu kapattırıp marş söylemeye devam etti. Müdür tekrar mikrofona gelip “Ben bu okulda okul marşından başka bir marş söyletmem” deyince öğrenciler ve veliler yuhalayarak kürsüye yürüdü. Müdüre tepki gösteren veliler, “Burası Türkiye Cumhuriyeti, görev yapmak istemiyorsanız çekin gidin” dedi.

Kendisi de İzmir Atatürk Lisesi mezunu olan Fatih Portakal, FOX TV Ana Haber Bülteni’nde yaşananlara tepki gösterdi.

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