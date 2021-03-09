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İzmir, Ankara, İstanbul ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

09 Mart 2021 23:41

İzmir, İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda İzmir, İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de önceden adresleri belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alının 13 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA) 

 

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