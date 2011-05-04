-İZMİR AK PARTİ BAŞKANLIĞINA SİYAH ÇELENK İZMİR (A.A) - 04.05.2011 - İzmir'de Genel-İş, Belediye-İş, Sosyal-İş ve Tüm-Bel-Sen sendikaları, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki aramaları protesto için AK Parti İzmir İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının önünde toplanan çok sayıda sendika üyesi işçi, Çankaya semtine doğru yürüdü. Hükümet aleyhine slogan atan grup, yaklaşık 500 metre mesafede bulunan AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasının önüne geldi. Binanın önünde güvenlik önlemi alan polisin yola koyduğu tel örgülerin önünde basın açıklaması okundu. Belediye-İş 2 No'lu Şube Başkanı Ahmet Mutoğlu, AK Parti'nin seçimde İzmir'den umduğunu bulamayacağını anladığı için operasyonlarla başarılı olmaya çalıştığını iddia ederek, asıl operasyonun 12 Haziran'da seçim sandığında yapılacağını söyledi. Mutoğlu, ''İzmir üzerindeki abluka kalkana, bu tür uygulamalar sona erene kadar eylemlerimiz sürecek, İzmir sokakları birçok eyleme sahne olacak'' dedi. Belediye-İş 6 No'lu Şube Başkanı Buket Mertoğlu ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin denetçi raporlarında örnek belediye olarak gösterilirken AK Partili birçok belediyedeki usulsüzlüklerin Torba Yasası ile kapatıldığını ileri sürdü. Sendikalar adına basın açıklamasını okuyan Genel-İş 3 No'lu Şube Başkanı Cafer Konca da soruşturmanın gizliliği ilkesine rağmen gazetelerde operasyonun ayrıntılarının yayınlanmasının ilgi çekici olduğunu ifade ederek, haberlerde yer alan Çankaya katlı otoparkı ihalesinin iptal edilerek İzelman'a verilmesi olayında İzelman'ın İzmir halkının malı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediye şirketlerine ''AK Partili belediyelerdeki taşeron işçilere kötü örnek olunduğu'' gerekçesiyle operasyon düzenlendiğini ileri süren Konca, şunları kaydetti: ''Sendikalar olarak, ne güzel şehrimizi Kars'ı kirletmesinin ödülü olarak şehrimize gönderilen Kültür ve Turizm Bakanı'na, ne bir elinde havuç bir elinde sopayla bizleri terbiyeye yollayan Ulaştırma Bakanı'na, ne de demokrasi düşmanı diğerlerine güzel İzmir'i teslim etmeyeceğiz. Üyelerimizin hakları için gerekirse greve çıkacak olsak bile AK Parti'nin ve sermayenin bu son saldırısına karşı İzmir Büyükşehir Belediyesini yalnız bırakmayacağız.'' Açıklamanın ardından, şube başkanları, tel örgüleri geçerek binanın önüne geldi ve siyah çelenk bıraktı.