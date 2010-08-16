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İZMİR ADLİYESİNE ASILSIZ BOMBA İHBARI İZMİR (A.A)

16 Ağustos 2010 14:55

-İZMİR ADLİYESİNE ASILSIZ BOMBA İHBARI İZMİR (A.A) - 16.08.2010 - İzmir Adliyesine bomba konulduğu yönündeki ihbarın asılsız olduğu tespit edildi. Alınan bilgiye göre, adliye binasında icra müdürlüklerinin bulunduğu bölüme bomba konulduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçen polis, D-3 blokta çalışan personel ve vatandaşları tahliye ederek binayı güvenlik kordonuna aldı. Uzman ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından, binalarda bomba bulunmadığı, ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından, görevli personel ile vatandaşlar yeniden binaya alınmaya başlandı.

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