İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısında zehirlenen işçi öldü

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Adliyesi\'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımını yaptığı sırada sızan karbondioksit gazından zehirlenen ve durumu ağır olan Salih Ataoğlu (47) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Adalet Sarayı\'nın zemin katında, dün saat 11.30 sıralarında, yangın tüplerinin periyodik bakımının yapılmasına başlandı. Bu sırada sızan karbondioksit gazı nedeniyle, bakım işlemini gerçekleştiren işçi Salih Ataoğlu ile kardeşi Osman Cemil Ataoğlu (42) zehirlendi. İhbar üzerine adliyeye gelen sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen işçi Salih Ataoğlu\'na müdahale etti. Kalp masajı ile hayata döndürülen Ataoğlu, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Teknisyen Osman Cemil Ataoğlu ise ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayda, gazden etkilenen iki kardeşe müdahale etmek için gelen sağlık görevlileri, polis ve özel güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu 27 kişi daha gazdan etkilenip hastanelik oldu. Hastanelerde tedavi altına alınan toplam 29 kişiden 27\'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavileri süren iki kardeşten Ege Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tutulan Salih Ataoğlu ise doktorların çabalarına rağmen gece yaşamını yitirdi. Ataoğlu\'nun solunum ve dolaşım yetmezliğinden dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Durumu iyi olan kardeşi Osman Cemil Ataoğlu\'nun tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.



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