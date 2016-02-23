İzmir'de 'paralel yapı' iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, İzmir Adliyesi'nde çalıştıkları belirlenen 7 kişi hakkında alınan gözaltı kararı üzerine polis ekipleri operasyon başlattı.

Radikal'de yer alan habere göre, İzmir'deki 7 adrese giden ekipler 6'sı İzmir, biri Manisa adliyesi çalışanı 7 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Gözaltına alınanların cemaat talimatıyla görev yaptıkları ileri sürüldü.

İzmir Adliyesi'nde görevli kâtip ve yazı işleri müdürlerine yönelik 'paralel yapı' iddiasıyla düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltında alındı.