İzmir Adliyesi'nde doğalgaz kaçağı; 5'i polis 22 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir Adliyesi'nde arşiv bölümüne yeni takılan yangın söndürme sisteminde yaşanan gaz kaçağı nedeniyle 22 kişinin Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi. Hastaneye getirilen yaralılardan 5'inin polis, 2'sinin de sağlık görevlisi olduğunu belirtti.

Bir kişinin hastaneye getirilirken yolda kalbinin durduğu, ardından yeniden hayata döndürüldüğü aktarıldı. Adliyeye çok sayıda ambulansla sağlık ekibi sevk edilirken, bina boşaltıldı. Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, hastanede tedavi altına alınan 22 kişiyi ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Budak, 5'i polis, 2'si sağlık görevlisi toplam 22 kişinin tedavi altında olduğunu söyledi. Budak, bir kişinin hastaneye getirilirken kalbinin durduğunu, yapılan müdahalenin ardından bu kişinin yeniden hayata döndüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Şuanda genel anlamda stabiller. Bir vatandaşımızın durumu ağır. Kontrol altındalar. Stabil olanları da bir başka odaya alıyoruz. Ben çok geçmiş olsun diyorum. Üniversite olarak dekanlığımız, başhekimliğimiz bütün acil servis ana bilim dalı seferber oldu"

Genel anlamda durumun kontrol altında olduğunu aktaran Budak, durumu ağır olan bir kişinin yoğun bakımda olduğunu açıklayarak, "Yoğun bakımda olan hasta, kalp masajı yapılan kişi. Toparladı şuanda, kalp masajı yapılmıyor ama solunum yetmezliği var" diye konuştu.

Gazdan etkilenen sağlık ekibinden 112 ambulans şoförü Mesut Mina'nın, adliyede fenalık geçiren vatandaşlara müdahale ederken rahatsızlanan Paramedik (ATT) görevlisi Nur Gürbulak'ı dışarı çıkardığını ardından 5 kişiyi daha dışarı çıkarırken gazdan etkilendiği öğrenildi.

İzmir İtfaiye Müdürü: Bina tamamen boşaltıldı

İzmir İtfaiye Müdürü Özgür Ozan Yılmaz, çalışmaların sürdüğü sırada CNN TÜRK yayınına bağlanarak bilgi verdi. Yılmaz, "Yangın söndürme tüplerinde gaz kaçağı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Bina tamamen boşaltıldı. Adliyede otomatik gazlı söndürme sistemi var. Tüpler tek bir noktada bulunuyor. Yangın tüplerinin bulunduğu depoda gaz yoğunluğu oluştu. Bana ulaşan bilgilere göre şu anda tehlikeli bir durum kalmadı. Ekiplerimiz şu anda binanın içerisindeler ve gaz sızıntısını önlemeye ve biriken gazı gidermeye çalışıyorlar" dedi.

"Sabotaj ihtimali yok"

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiklerini, gaz sızıntısının söz konusu olduğunu, herhangi bir sabotaj ihtimali bulunmadığını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Salnur: Bölgeye 7 ambulans gönderildi

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 7 ambulansın bölgeye gönderildiğini, olası bir duruma karşı hastanelerde hazırlık yaptıklarını belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafındna yapılan açıkalamda şöyle dendi:

"Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, gereken önlemler alınmış ve tüm müdahaleler yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla sunulur."