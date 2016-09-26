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BBC Türkçe

İzmir Adliyesi'nde 'Bylock' operasyonu: 76 gözaltı

Fethullah Gülen Cemaati'ne mensup oldukları iddiasıyla 101 adliye çalışanı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda 76 kişi gözaltına alındı.

26 Eylül 2016 16:49

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında, İzmir Adliyesi'nde Fethullah Gülen Cemaati'ne mensup oldukları iddiasıyla 101 adliye çalışanı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda 76 kişi gözaltına alındı.

Operasyon hakkında basına sızan haberlerden, bu kişilerin bir kısmının telefonlarında şifreli yazışmayı mümkün kılan "Bylock" uygulaması bulunmasının da, delil niteliğinde görüldüğü anlaşılıyor.

Gözaltına alınanlar arasında; zabıt katibi, mübaşir ve yazı işleri müdürleri ile bazı çalışanların yakınlarının da bulunduğu, bu kişilerin evlerindeki ve adliyedeki odalarındaki aramaların sürdüğü bildirildi.

Bu kişiler sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Henüz bulunamayan 25 kişi ise aranıyor.

Doğan Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere göre gözaltına alınanların bir kısmı "ByLock" kullanıcısı olduğu, bir kısmı daha önce adliyede yapılan operasyondaki ifadelerde adları geçtiği, bir kısmı da sınavlarda usulsüzlükle zabıt katibi olarak alınanlar olduğu için şüpheli bulundu.

Gözaltı kararı çıkarılanların çoğunun, daha önce Cemaat operasyonlarında tutuklanan savcıların kalemleri olduğu bilgisi de verildi.

Daha önce İzmir Adliyesine yönelik olarak 10 Ağustos'ta da bir operasyon düzenlenmişti.

Fethullah Cemaati adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla zabıt katibi ve yazı işleri müdürlerinin de aralarında bulunduğu 81 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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