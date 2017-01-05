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BBC Türkçe

İzmir Adliyesi yakınlarında patlama ve çatışma

İzmir Adliyesi yakınlarında bir patlama meydana geldi, arkasından çatışma çıktı. Reuters saldırıda 10 kişinin yaralandığını; Anadolu Ajansı ise polisle çatışmaya giren üç kişiden ikisinin öldürüldüğünü, birinin arandığını bildirdi.

05 Ocak 2017 19:28

İzmir Adliyesi yakınlarında saat 16.10'da bir patlama meydana geldi.

Bayraklı ilçesindeki adliye yakınlarında gerçekleşen patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye görevlisi ve polis sevk edildi.

Reuters, kentin büyük bölümünden duyulan patlamada 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı, polisle çatışmaya giren iki kişiden birinin öldürüldüğünü bildirirken Anadolu Ajansı ise üç saldırgandan ikisinin öldürüldüğünü, birinin ise arandığını yazdı.

Patlama sırasında olay yerine yakın bir noktada bulunan görgü tanığı Öykü Şahinler, yaşadıklarını BBC Türkçe'ye şöyle anlattı:

"Kısa bir süre önce arkadaşımı adliye kavşağından Adliye'ye bırakmıştım. Patlama sesini biraz ilerledikten sonra duydum, çok şiddetliydi.

"Bir anda atmosfer değişti ve trafik birden yoğunlaştı. Hemen sonra arkadaşım aradı ve silahçı çatışma sesi duyduğunu söyleyerek çabuk eve gitmem konusunda uyardı."

İzmir Adliyesi'nin yakınlarındaki Adliye Cafe'den BBC Türkçe'ye konuşan bir diğer görgü tanığı ise patlamanın polis kulübesinin önünde olduğunu ve hemen karşısında silahla vatandaşların üzerine ateş açıldığını söyledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) patlamanın ardından olaya geçici yayın kısıtlaması getirdi.

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