'İzleyicilerimiz ihanete uğramış gibi hissetti, özür borcumuz var'

Doğuş Yayın Grubu CEO'su Cem Aydın, çalışanlarla bir araya gelerek Gezi Parkı eylemleri nedeniyle medyaya yöneltilen eleştirileri değerlendirdi. Özeleştiri yapan Aydın, "Mesleki sorumluluğumuz açısından bize düşen, olanı olduğu gibi vermektir. Dengesizlikler içinde denge arayışı tüm medyayı olduğu gibi bizi de etkiledi. İzleyicilerimiz ihanete uğramış gibi hissetti, bu konuda onları haksız bulmak mümkün değil." dedi

Gezi Parkı eylemlerine karşı aldığı tavır nedeniyle eleştirilen ve dün Maslak'taki NTV binası önünde 2 bin kişinin protestosuna maruz kalan Doğuş Yayın Grubu adına CEO Cem Aydın, özeleştiri yaparak özür diledi. Çalışanlarla bir araya gelerek bir konuşma yapan, olayları değerlendiren Aydın şunları söyledi:

'Bize düşen olanı olduğu gibi vermektir!



"Yaşanan son gelişmelerin tüm medyayı olduğu gibi NTV çalışanlarını üzdüğünün de farkındayım. Eleştiriler büyük oranda haklıdır. Bunu herhangi bir nedenle değil vicdanımla söylüyorum. Mesleki sorumluluğumuz açısından bize düşen, olanı olduğu gibi vermektir. Dengesizlikler içinde denge arayışı tüm medyayı olduğu gibi bizi de etkiledi. İzleyicilerimiz ihanete uğramış gibi hissetti, bu konuda onları haksız bulmak mümkün değil."

Yaşanan sıkıntılar konusunda izleyicilere ve DYG çalışanlarına bir özür borcu olduğunu söyleyen Aydın şöyle devam etti:

"İnsanlar haber almak istediklerinde bunu bizden almalıdır, çünkü aksi takdirde büyük bir bilgi kirliliği yaşandığını görüyoruz. NTV, toplumun bütün kesimlerinin hassasiyetini ve evrensel habercilik ilkelerini gözeterek haber kanalları arasındaki öncülüğünü sürdürecektir. Bu izleyicimizle olan güven ilişkimizi tazelemek için bize bir fırsattır. Bize düşen işimizi en iyi şekilde yapmak."