İzleyicilere çarptı, finişte tutuklandı!

Latin Amerika ülkelerinden Şili'de düzenlenen Mobil 2008 Rallisi'nde büyük bir tehlike şans eseri can kaybı yaşanmadan atlatıldı. Yarışların ikinci gününde, yerel yarışçılardan Jordi Seron, son virajda otomobilinin kontrolünü kaybederek yol kenarında ralliyi izleyen kalabalığa çarptı.

Olayda ikisi ağır 8 kişi yaralanırken, ağır yarılalardan birinin 11 yaşında bir kız olduğu açıklandı. Sürücü kalabalığa çarptıktan sonra yarışa devam etti. Yola çıkarak yaklaşık 200 metrelik mesafeyi tamamlayan Seron, finiş çizgisinde polis tarafından gözaltına alındı.