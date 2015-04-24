'İzleme heyetinde yer alacak isimler belli oldu'

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve AKP hükümeti arasında, "çözüm süreci" kapsamında HDP'lilerle birlikte İmralı'ya gitmesi planlanan "izleme heyeti”konusunda anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Kuzey Irak Kürt Yönetimi'ne yakınlığıyla bilinen Rûdaw haber ajansından Hikmet Durgun'un haberine göre, HDP, PKK lideri Abdullah Öcalan ve Ak Parti Hükümeti arasında izleme kurulu konusunda mutabakata varıldı.

Mart ayındaki Dolmabahçe görüşmelerinde mutabakata varılmıştı

Konunun kamuoyuna açıklanması tarihi konusunda ise henüz bir anlaşma sağlanamadı. HDP, Kandil ve Öcalan izleme heyetinin bir an önce kurulup, açıklanmasını isterken, hükümet ise zamanlama konusuna seçim kaygısı nedeniyle temkinli yaklaşıyor.

Mart ayında Dolmabahçe’de HDP İmralı heyeti ile Hükümet üyeleri arasında yapılan görüşmede izleme heyetinin kurulması kararlaştırılmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşı çıkmıştı.

‘İzleme Heyeti, tarafların faaliyetlerini takip etme hükümet ve İmralı arasında gözlemci statüsünde olacak. Heyet Öcalan, Kandil, hükümet ve ilgili kurumlarla görüşebilecek.

Hükümet, HDP ve Öcalan’ın mutabık kaldığı isimler şöyle:

Sanatçı Kadir İnanır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim üyesi Deniz Ülke Arıboğan, gazeteci-yazar Avni Özgürel, yazar Ali Bayramoğlu, yazar Ahmet Taşgetiren, yazar Nazan Üstündağ, sosyolog–yazar Fuat Keyman ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan.

Kamuoyuna açıklanmasından sonra heyetin İmralı’ya gidip Öcalan’la görüşmesi bekleniyor

Öte yandan, HDP’nin heyette 16 kişinin olmasını istediği ancak, hükümet üyelerinin ise bu sayıya olumlu bakmadığı 7 veya 9 gibi bir sayı konusunda görüş bildirdiği öğrenildi.

İzleme Heyeti'ndekilerin çoğu Akil İnsanlar Heyeti’nden oluşuyor. Kadir İnanır, Deniz Ülke Arıboğan, Öztürk Türkdoğan, Ahmet Taşgetiren ve Avni Özgürel sözkonusu heyette yer almıştı ve birlikte çalışmıştı.

Kamuoyuna açıklanmasından sonra heyetin İmralı’ya gidip Öcalan’la görüşmesi bekleniyor. Öcalan, Kandil ve HDP, izleme heyetinin oluşmasını “çözüm süreci”nde atılan önemli bir adım olarak görüyor müzakereye geçiş aşaması olarak kabul ediyor.