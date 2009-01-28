İzlanda'ya lezbiyen başbakan

İzlanda'da ekonomik kriz nedeniyle çıkan hükümet krizini çözmek için kurulacak geçici hükümetin başkanı, dünyanın eşcinselliğini gizlemeyen ilk kadın başbakanı olacak.



Halen Sosyal Güvenlik Bakanı olan 66 yaşındaki Johanna Sigurdardottir, 2002'de resmi törenle "evlilik birliği" kurduğu kadın gazeteci Jonina Leosdottir ile yaşıyor.



Sigurdardottir'in daha önce bir erkekle yaptığı evliliğinden iki oğlu var.



Johanna Sigurdardottir, geçici hükümette büyük koalisyon ortağı olacak Sosyal Demokrat İttifakı tarafından başbakanlığa aday gösterildi. Koalisyonun küçük ortağı ise Sol-Yeşil hareket. Sigurdardottir, Mayıs ayında yapılması beklenen genel seçimlere kadar başbakanlığı yürütecek.



Sosyal Demokrat İttifakı üyesi Çevre Bakanı Thorunn Sveinbjarnardottir, başbakan adayının "deneyimli bir parlamenter ve bütün İzlanda tarafından sevilen ve sayılan bir insan" olduğunu söyledi.



Siyaset basamaklarından ağır ağır...



Sigurdardottir, siyasete işçi hareketindeki çalışmalarıyla başladı ve 1960'lı ve 70'li yıllarda İzlanda Havayolları'nda hostes olarak çalışırken, sendika örgütlenme çalışmalarını yürüttü.



Parlamentoya ilk olarak 1978'de seçilen Sigurdardottir, 1987'de bakan oldu. Sosyal Güvenlik Bakanlığını ise 1999'dan bu yana sürdüren Sigurdardottir'in 1994'de Sosyal Demokrat Parti liderliğine seçilme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Sigurdardottir, bu seçimde ağır yenilgi alırken, "Bir gün benim zamanım da gelecek" dedi.



Sosyal Demokrat Parti'den 1995'te ayrılan Sigurdardottir'in kurduğu Tjodvaki (Milleti Uyandırın) partisi seçimlerde 4 milletvekilliği kazandı.



Tjodvaki, 1999 ve 2000'de Sosyal Demokrat Parti'nin diğer sol hareketlerle birlikte oluşturduğu Sosyal Demokrat İttifakı'na katıldı.

