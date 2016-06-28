İzlanda'ya elenen İngiltere'de Roy Hodgson istifa etti

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda'ya 2-1 mağlup olarak elenen İngiltere'nin teknik direktörü Roy Hodgson, istifa etti.

Medyaya verdiği destek için teşekkür eden Hodgson, yardımcılarıyla birlikte görevden ayrıldığını söyledi.

İzlanda yenilgisinin ardından İngiltere'de ilk istifa teknik direktör Roy Hodgson'dan geldi. Karşılaşma sonrasında geride kalan sürede kendisine verilen destek için teşekkür ettiğini söyleyen Hodgson, "Takımımız gerçekten çok yetenekli bir oyuncu grubu ama kaybetmememiz gerekiyordu. Ben oyuncularıma hep son dakikaya kadar savaşmamız gerekiyor dedim" diyerek, şunları söyledi:

"Yardımcılarım Ray Lewington ve Gary Neville de benimle birlikte bırakıyorlar. Bunu benim açıklamamı istediler. Onlar benim başında olduğum ekibin bir parçası olarak benimle birlikte geldiler ve benimle birlikte bıraktılar. Tüm destekçilerime, personele, federasyona ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.



Bana verdiğiniz destek için medyaya da teşekkür ediyorum. Bu şekilde bırakmak zorunda olduğum için üzgünüm. Yakında büyük bir turnuvanın finalinde İngiltere'yi görmeyi umut ediyorum."