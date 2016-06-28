T24 LogoT24 Logo
Spor

İzlanda'ya elenen İngiltere'de Roy Hodgson istifa etti

2016 Avrupa Şampiyonası 2. turunda İzlanda'ya 2-1 yenilerek elenen İngiltere'de teknik direktör Roy Hodgson görevini bıraktığını açıkladı

28 Haziran 2016 03:35

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda'ya 2-1 mağlup olarak elenen İngiltere'nin teknik direktörü Roy Hodgson, istifa etti.

Medyaya verdiği destek için teşekkür eden Hodgson, yardımcılarıyla birlikte görevden ayrıldığını söyledi.

İzlanda yenilgisinin ardından İngiltere'de ilk istifa teknik direktör Roy Hodgson'dan geldi. Karşılaşma sonrasında geride kalan sürede kendisine verilen destek için teşekkür ettiğini söyleyen Hodgson, "Takımımız gerçekten çok yetenekli bir oyuncu grubu ama kaybetmememiz gerekiyordu. Ben oyuncularıma hep son dakikaya kadar savaşmamız gerekiyor dedim" diyerek, şunları söyledi: 

"Yardımcılarım Ray Lewington ve Gary Neville de benimle birlikte bırakıyorlar. Bunu benim açıklamamı istediler. Onlar benim başında olduğum ekibin bir parçası olarak benimle birlikte geldiler ve benimle birlikte bıraktılar. Tüm destekçilerime, personele, federasyona ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.

Bana verdiğiniz destek için medyaya da teşekkür ediyorum. Bu şekilde bırakmak zorunda olduğum için üzgünüm. Yakında büyük bir turnuvanın finalinde İngiltere'yi görmeyi umut ediyorum."

 

ETİKETLER

roy hodgsoningiltereizlandaeuro 2016

İlgili Haberler

İzlanda tarih yazdı; İngiltere kararı yanlış anladı, EURO 2016'dan da ayrıldı!

2016 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci tur maçında İzlanda, İngiltere'yi 2-1 mağlup etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24