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Dünya

İzlanda'nın en büyük yanardağı Bardarbunga'da turuncu alarm

İzlanda'nın en büyük volkanik dağı Bardarbunga'nın patlama riskine karşı çevrede yaşayanlar tahliye ediliyor

20 Ağustos 2014 23:20

İzlanda'da bulunan Bardarbunga yanardağı, yoğun sismik aktiviteye sahne oluyor. İzlanda Sivil Koruma Birimi, yanardağın patlama ihtimaline karşı harekete geçti ve tehlike düzeyini dördüncü seviye olan turuncu alarma yükseltti.

Volkana giden yolları kapatıp, turistleri bölgeden uzaklaştıran birim, internet sitesinden yaptığı açıklamada, kuzeyden gelecek buzulların volkanı tetikleyip bir patlamaya neden olabileceğini belirtti.

Yetkililer, ülkenin en büyük yanardağının çevresinde yaşayan insanları da tahliye etme kararı aldı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden meteorolog Einar Einarsson, "Her dakika deprem oluyor ve sabit sismik hareketler söz konusu. Ancak bu olumlu da olabilir" diye konuştu.

 

Havayollarına uyarı yapıldı

 

Sivil Koruma Birimi, bir diğer uyarıyı da havacılık sektörüne yaptı. 2010 yılında ülkedeki Eyjafjallajökull yanardağının patlamasıyla ortaya çıkan kül, altı gün boyunca Avrupa hava sahasının neredeyse kapanmasına yol açmıştı. 10 milyon insanı etkileyen patlama yüzlerce uçuşun iptaline ve yaklaşık 1,7 milyar dolar zarara neden olmuştu.

Bardarbunga yanardağı, başkent Reykjavik'e 300 kilometre uzaklıktaki Vatnajokull Milli Parkı'nda yer alıyor. Milli park, İzlanda'nın yüzde 14'ünü kapsıyor.

 

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