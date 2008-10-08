İzlanda’nın en büyük bankasına İsveç’ten kredi desteği

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), yaptığı açıklamada, Kaupthing bankasının, borcunu ödeyebilme gücüne sahip olduğu sonucuna varılan İsveç'teki birimi Kaupthing Bank Sverige'e, 702 milyon dolara kadar kredi yardımında bulunacağını belirtti.



Riksbank Başkanı Stefan Ingves, düzenlediği basın toplantısında, Riksbank ve İsveç mali düzenleme kurumunun, İsveç ve İzlanda'daki Kaupthing bankasının borcunu ödeyebilme gücüne sahip olduğuna inandığını söyledi.



Öte yandan, Hollandalı ING bankasının İngiltere kolu ING Direct, Kaupting bankasının bazı mevduatını 2,5 milyar sterline, Heritable bankasının da bazı mevduatlarını 538 milyon sterline satın aldı.



Kaupthing bankasından bugün yapılan açıklamada, bankanın, hükümetin geçen hafta yüzde 75'lik hissesini alarak devletleştirdiği ülkenin üçüncü büyük bankası Glitnir'in yeniden organizasyonunda bulunmak konusunda yetkililerle görüşüldüğü ifade edildi.



İzlanda Merkez Bankası Başkanı David Oddsson, dün hükümetin Glitnir bankasına yeni sermaye desteği vermeyeceğini açıklamıştı.



Glitnir bankasından sonra dün de ülkenin ikinci büyük bankası Landsbanki'yi kamulaştıran İzlanda hükümeti, ülkenin mali sisteminin kaosa sürüklenmesi nedeniyle Rusya'dan 4 milyar avro kredi istemişti.



İzlanda hükümeti, kredinin koşullarını görüşmek için Moskova'ya heyet göndermeye hazırlanırken, Rusya Maliye Bakanı Aleksiy Kudrin, İzlanda'nın talebine olumlu baktıklarını söylemişti.



İzlanda hükümeti ayrıca, krizin üstesinden gelmek için Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) imkanlarının kullanılması önerisini reddetti.



İzlanda Başbakanı Geir Haarde, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin "ulusal iflasla" karşı karşıya olduğunu söyleyerek, İzlanda'nın içinde bulunduğu durumu özetlemişti.



İngilizler İzlanda bankalarındaki paralarının peşinde



Bu arada, İngiltere Başbakanı Gordon Brown, sorunlu İzlanda bankalarının İngiltere'deki şubelerinde, İngiliz vatandaşlarının paralarını almak için İzlandalı yetkililere karşı yasal yola başvuracaklarını söyledi.



Brown, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, İngiliz vatandaşların mevduatlarının arkasında duracağını ifade etti.



İzlanda hükümetinin kamulaştırdığı Landsbanki bankasının online kolu Icesave, aralarında binlerce İngilizin de bulunduğu müşterilerinin hesaplarından para çekmesini durdurmuştu.



Balıkçılığıyla ünlü ada devleti İzlanda



Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile Norveç ve Britanya Adaları'nın arasında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesi İzlanda, bankacılık sisteminin tamamının sallanmasıyla birlikte bir anda küresel piyasalardaki krizin odak noktası haline geldi.



Nüfusun yaklaşık 300 bin kişi olduğu İzlanda'da, nüfusun yüzde 80'i şehirlerde, diğer kısmı köylerde yaşıyor. 2006 verilerine göre başkent Reykjavik'te nüfus 145 bin 237 kişi.



İzlanda ekonomisinin temelini, ada devleti olduğu için balıkçılık ve balık mamulleri oluşturuyor. Nüfusun yüzde 3'ü turizm, yüzde 8'i tarım, yüzde 14'ü endüstri, yüzde 75'i hizmet sektöründe çalışıyor. Ülkede kış turizmi ve termal kaynaklı turizm gelişmiş durumda.



Topraklarının büyük bölümü tarıma elverişsiz olan İzlanda'da hayvancılık, ülkedeki önemli geçim kaynaklarından.



İzlanda'nın en önemli gelir kaynağı ise balıkçılık. Ülkede yılda yaklaşık olarak 1,5 milyon ton balık tutuluyor.



Ülkenin ihracatının yüzde 80'ini balık ürünleri, balık konservesi, tuzlanmış ve dondurulmuş balık, balık unu, balık yağı, alüminyum, diatomit ve gübre meydana getiriyor. Ayrıca, hayvansal ürünler de, ihracatta önemli bir yer tutuyor.



Gayrisafi yurt içi hasılası 19 milyar dolar olan ülkenin ödemesi gereken borçları ise 138 milyar dolar düzeyinde.

