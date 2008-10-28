'İzlanda'nın 6 milyar dolara ihtiyacı var'

İzlanda Başbakanı Geir Haarde, ülkenin finansal erimesinin önüne geçmek için 6 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu söyledi.



Haarde, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de İskandinav meslektaşlarıyla yaptığı toplantı sırasında Associated Press'e, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıkladığı 2 milyar dolarlık kredi paketine ilaveten 4 milyar dolara daha ihtiyaçları olduğunu belirtti.



"Bu kesin rakam, bilimsel rakam değil, ancak bu yardım için komşularımıza bakıyoruz" diyen Haarde, ek kredinin ne kadarlık kısmını İskandinav ülkeleri İsveç, Finlandiya, Norveç ve Danimarka'dan almayı düşündüğüne ilişkin bilgi vermedi.



Haarde, "Onlara baskı yapmak istemiyorum" dedi.



Bu arada İzlanda Merkez Bankası gösterge faiz oranını 6 puan artırarak yüzde 18'e yükseltti.



İzlanda'da bankacılık sistemi küresel kredi krizi nedeniyle çöktü.

