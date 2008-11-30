İzlandalılar öfkelerini sokaklara taşıdı

Ekonomik krizle birlikte ekonomilerinde ciddi kayıplar yaşayan bazı ülkelerde halk sokaklara döküldü.Bazı ülkelerde alışveriş durdu, bazılarında da krizin faturası işçilere çıkarıldı. Avrupa krizin bunalımını atlatamadı. Hükümet tarafından üç büyük bankaya el konulan İzlanda’da halkın tepkisi durmuyor. İzlanda’da parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi, ülkelerini ekonomik uçuruma yuvarlamakla suçladıkları hükümetin istifasını istedi. İngiltere’de de firmaların yüzde 62’si geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük satış yaptı. Macaristan’da ise Suzuki, Macaristan’daki fabrikasından 1200 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.İzlanda’nın geçen ay iflas bayrağını çekmesinden sonra düzenlenmeye başlayan protesto gösterileri, giderek daha fazla katılımla ve tepkiyle sürüyor. Bu hafta düzenlenen gösteriye binlerce kişinin katıldığı belirtildi. Gösteri sırasında gözaltına alınan bir kişinin serbest bırakılması için yüzlerce kişinin bir karakola girmeye çalıştı, çıkan olaylarda beş kişi yaralandı. İzlanda’nın 3 büyük bankası, geçen ay yüksek borç yükünü kaldıramayarak batmıştı. Bankaların batmasından sonra ekonominin giderek kötülemesiyle 320 bin nüfuslu ülkede binlerce kişi işsiz kaldı.İngiltere Sanayiciler Konfederasyonu (CBI), kasım ayının ilk yarısında üyesi olan firmaların yüzde 62’sinin geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük satış yaptıklarını bildirdiklerini açıkladı. CBI yöneticileri, gerçekleştirdikleri araştırmanın sonucunda núl öncesi olmasına rağmen alışverişlerde hiçbir hareketlenme olmadığına işaret ederken, firmaların bütün ümitlerini Merkez Bankası’nın önümüzdeki günlerde faiz oranlarında büyük bir indirim yapmasına bağladıklarını kaydedildi. CBI tarafından hazırlanan ve belli kriterlere göre puanlama yaparak gerçekleştirilen satış araştırmasının ekimde eksi 27 olan satış oranlarını, bugün eksi 46 olarak gösterdiği belirtildi. CBI yetkilileri negatif oranlardaki büyümenin 1983 yılında bu tablonun hazırlanmasından bu yana ortaya çıkan en kötü tabloya işaret ettiğini söyledi. Ülkenin en büyük iki mağaza zincirinden MFI ve Woolworths’un geçen hafta kayyuma devredilmesinin ardından Dixons ve PC World adlı elektronik mağazalarının satışlarında en büyük düşüşü kaydettiklerini açıkladıklarına dikkat çeken CBI yetkilileri, ülkenin en büyük mağazalarından biri olan John Lewis’in de satışlarında yüzde 13 oranında düşüş olduğunu bildirdiğini duyurdu.Bu arada İngiltere’nin başkenti Londra’nın en işlek alışveriş merkezlerinden Oxford caddesi ve çevresindeki mağazaların dün bir gün süreyle gerçekleştirdikleri erken açılış, büyük indirimler ve müşterilere yaptıkları ikramların da alışverişi beklendiği oranda hareketlendirmeye yetmediği belirtildi.ABD Merkez Bankası Fed’in, bankalara sağladığı acil kredi desteği, piyasaları canlandırmaya başladı. ABD’de ticari bankaların, önceki hafta 91.6 milyar dolar olan günlük borçlanma miktarı, geçen hafta 93.6 milyar dolara çıktı. Bankalara Acil Kredi Destek Programı, Fed’e, 200 milyar dolarlık tüketici borçlarına dayalı menkul kıymet alabilme imkanı vermişti.