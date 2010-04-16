İzlanda'daki patlama tüm Avrupa'yı etkiliyor

T24 - İzlanda'da geçen ay patlayan tehlikeli yanardağda ikinci bir patlamanın meydana gelmesiyle ortaya çıkan kül bulutu İngiltere'nin hava sahasını etkiliyor.



Kül bulutu, İngiltere'nin hava sahasının kapanmasına neden oldu.



İngiliz Hava Trafik Kontrol Servisi (NATS), ülkenin hava sahasının en erken saat 18.00'e (TSİ 20.00) kadar kapalı olacağını duyurdu. NATS, kül bulutunun uçakların motorlarına zarar verebileceği ve görüş mesafesini engellediği için bu kararı aldı.



Patlama sonucu oluşan dev kül bulutu nedeniyle ülkede bu sabah saatlerinden itibaren çok sayıda hava alanı kapatılmış, uçuşlar iptal edilmişti.



Alınan kararla, İngiltere'nin en büyük hava alanı Heathrow başta olmak üzere Gatwick, Luton, Stansted hava alanları ile Glasgow, Edinburgh, Manchester, Belfast ve Newcastle gibi hava alanlarındaki uçuşlar, karşılıklı olarak en erken bugün akşamüstüne kadar yapılmayacak.

İngiltere'ye seyahat edecek yolculara, hava sahasının durumuyla ilgili önceden bilgi almaları tavsiyesinde bulunuluyor.



İngiltere'nin yanı sıra İrlanda'nın ve Danimarka'nın da hava sahası kapatılıyor.





Norveç havasahasını kısmen kapattı



Kül bulutunun görüş mesafesini engellemesi riskine karşı Norveç'in kuzey bölgesinde hava sahasını kısmen kapattığı bildirildi.



Norveçli havacılık yetkilileri, kuzeyde Bodoe ile Tromsö arasındaki hava sahasının kapatıldığını, bu önlemin daha güneydeki Trondheim'de de uygulanmasının düşünüldüğünü söylediler.



İzlandalı bilim adamları, patlama başlamadan iki saat önce buzul yakınında sismik faaliyetin arttığı haberini vermiş, bölgeden yaklaşık 800 kişi tahliye edilmişti.





İsveç'in hava trafiği de aksıyor



Kül bulutu, İsveç'te de hava trafiğini olumsuz etkiliyor.



Kül bulutunun İsveç hava sahasına ulaşması nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Skellefteo, Luleo ve Kiruna'dan yurt içi seferler yapılamıyor. Bu seferlerin durması, ülkenin diğer havaalanlarındaki uçuşlarda da aksamalara yol açıyor.



Kül bulutunun gün içerisinde Danimarka hava trafiğini de olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.



Dev kül bulutu nedeniyle Norveç ve İngiltere'de de çok sayıda uçuş iptal edilmişti.



İzlanda'daki yanardağ, 1821 yılından sonra yaklaşık 200 yıllık sessizliğin ardından 20 Mart'ta patlamıştı. Yanardağ dün tekrar patladı.



İzlanda'nın güneyinde, altındaki volkanik oluşumun 190 yıl sonra harekete geçtiği Eyyafyallayöküll buzulu, ülkenin beşinci büyük buzulu. Buzulun altındaki volkan, İzlanda'nın 9. yüzyılda kurulmasından bu yana 5 kez patladı.





İrlanda'nın hava trafiği de aksıyor



Kül bulutu, İrlanda'daki hava trafiğini de olumsuz etkiliyor.



Patlama sonucu oluşan dev kül bulutunun İngiltere hava sahasını etkisi altına almasının ardından, İrlanda'da da 100'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.



İrlanda'nın hava yolu şirketlerinden Ryanair, bugün yerel saatle 09.00'dan itibaren İngiltere'deki hava limanlarıyla bağlantılı uçuşlara izin verilmediğini; İsveç, Norveç ve Danimarka uçuşlarının da durdurulduğunu bildirdi.



Aer Lingus hava yolu şirketi de, Dublin, Cork, Shannon, Belfast ve Londra yakınlarındaki Gatwick hava limanlarıyla bağlantılı uçuşlarında aksamalar olacağını doğruladı.



Hava trafiğindeki sorunlar nedeniyle İrlanda-İngiltere uçuşları iptal edilen yolcuların, iki ülke arasında sefer yapan feribotlara yöneldiği belirtiliyor.





Finlandiya'nın kuzey havasahası kapatıldı



İspanya ve Paris-Roissy çıkışlı bazı uçuşlar iptal edildi



Finlandiya da, kuzey hava sahasını kapattı.



Ülkedeki havaalanlarının idaresinden sorumlu Finavia adlı kuruluştan yapılan açıklamada, kül bulutunun hava trafiği açısından risk teşkil etmesi yüzünden kuzeydeki hava sahasının kapatıldığı, bu önlemin yarın yerel saatle 15.00'e kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.



Bu arada, İspanya'daki havaalanlarını yöneten Aena adlı kuruluştan yapılan açıklamada, İspanya çıkışlı en az 40 İngiltere ve İrlanda uçuşu ile bu ülkelerden İspanya'ya yapılacak 34 uçuşun iptal edildiği, bu sayıların muhtemelen artacağı bildirildi.



Paris'teki Roissy havaalanı çıkışlı, Londra, İskoçya, Kopenhag ve Oslo uçuşlarının bugün öğle saatlerinden itibaren iptal edildiği açıklandı.





İngiltere'nin havasahası kapatıldı



Kül bulutu, İngiltere'nin hava sahasının kapanmasına neden oldu.



İngiliz Hava Trafik Kontrol Servisi (NATS), ülkenin hava sahasının en erken saat 18.00'e (TSİ 20.00) kadar kapalı olacağını duyurdu. NATS, kül bulutunun uçakların motorlarına zarar verebileceği ve görüş mesafesini engellediği için bu kararı aldı.



Patlama sonucu oluşan dev kül bulutu nedeniyle ülkede bu sabah saatlerinden itibaren çok sayıda hava alanı kapatılmış, uçuşlar iptal edilmişti.



Alınan kararla, İngiltere'nin en büyük hava alanı Heathrow başta olmak üzere Gatwick, Luton, Stansted hava alanları ile Glasgow, Edinburgh, Manchester, Belfast ve Newcastle gibi hava alanlarındaki uçuşlar, karşılıklı olarak en erken bugün akşamüstüne kadar yapılmayacak.

İngiltere'ye seyahat edecek yolculara, hava sahasının durumuyla ilgili önceden bilgi almaları tavsiyesinde bulunuluyor.



İngiltere'nin yanı sıra İrlanda'nın ve Danimarka'nın da hava sahası kapatılıyor.





Brüksel havaalanında tüm uçuşlar iptal edildi



Brüksel havaalanında da tüm uçuşlar iptal edildi.



Havaalanının internet sitesinde, bugün tüm uçuşların iptal edildiği ve havaalanından hiçbir uçağın kalkmayacağı belirtildi.



