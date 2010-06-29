İzlanda'daki ilk eşcinsel evliliği Başbakan yaptı

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İzlanda Meclisi 12 Haziran 2010’da ülkede yaşayan eşcinsellerin evlenmesine onay vermişti. İzlanda Başbakanı Sigurdardottir de bir süredir birlikte yaşadığı kız arkadaşı Jonina Leosdottir ile önceki gün nikah masasına oturdu. Böylece İzlanda’nın ilk eşcinsel evliliğini, başbakan Sigurdardottir yapmış oldu. Ülkede, eşcinsel çiftler daha önce hukuki ortaklık içine girebiliyor ve heteroseksüel çiftlerle aynı haklardan yararlanabiliyorlardı ancak bu resmi evlilik sayılmıyordu. Sigurdardottir de gazeteci Jonina Keosdottir ile 2002 yılında resmi olmayan bir evlilik yapmıştı. 68 yaşındaki Sigurdardottir, Avrupa’da da eşcinselliğini açıkça kabul eden ilk başbakan. Başbakanın evliliği, eşcinseller için büyük bir adım olarak kabul ediliyor. Sigurdardottir geçen yıl İzlanda’nın ilk kadın başbakanı olarak seçilmişti. Sigurdardottir’in daha önce yaptığı evlilikten iki oğlu var.