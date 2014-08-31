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Dünya
Deutsche Welle

İzlanda'da yeni patlama

İzlandalı yetkililer, Holuhraun bölgesinde bir yarıkta meydana gelen patlama sonrası, havacılık uyarısı seviyesinin kırmızıya yükseltildiğini açıkladı.

31 Ağustos 2014 19:41


Patlama, Vatnajokull buzulunun kuzeyinde bulunan Bardarbunga Yanardağı yakınlarındaki Holuhraun bölgesinde meydana geldi. Aynı yerde cuma günü de bir patlama yaşanmıştı.

Pazar günü meydana gelen patlama nispeten sakin olsa da İzlanda Meteoroloji Dairesi, havacılık uyarısı seviyesinin kırmızıya yükseltildiğini açıkladı.

Kırmızı alarm bir patlamanın sürdüğünü ya da yaşanacağını ve atmosfere önemli ölçüde kül püskürtmesinin olası olduğu anlamına geliyor.

Tahminler, bölgede yürütülen gözlemler sonucu yapıldı. Lav akışının 3 km uzunluğuna ve 1 km genişliğine ulaştığı kaydedildi.

Lavların, buzullara ulaşmadığı sürece, gaz patlaması ya da kül emisyonu beklenmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HoluhraunVatnajokullBardarbunga YanardağıMeteoroloji DairesiDeutsche Welle Türkçe dpa BS/BÖ

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