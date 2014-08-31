İzlanda'da yeni patlama



Patlama, Vatnajokull buzulunun kuzeyinde bulunan Bardarbunga Yanardağı yakınlarındaki Holuhraun bölgesinde meydana geldi. Aynı yerde cuma günü de bir patlama yaşanmıştı.

Pazar günü meydana gelen patlama nispeten sakin olsa da İzlanda Meteoroloji Dairesi, havacılık uyarısı seviyesinin kırmızıya yükseltildiğini açıkladı.

Kırmızı alarm bir patlamanın sürdüğünü ya da yaşanacağını ve atmosfere önemli ölçüde kül püskürtmesinin olası olduğu anlamına geliyor.

Tahminler, bölgede yürütülen gözlemler sonucu yapıldı. Lav akışının 3 km uzunluğuna ve 1 km genişliğine ulaştığı kaydedildi.

Lavların, buzullara ulaşmadığı sürece, gaz patlaması ya da kül emisyonu beklenmiyor.