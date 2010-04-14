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Dünya

İzlanda'da yanardağ ikinci kez patladı

14 Nisan 2010 16:58

T24-  İzlanda'da geçen ay patlayan tehlikeli yanardağda ikinci patlamanın meydana geldiği bildirildi.

İzlanda devlet radyosu, ülkenin güneyindeki Eyyafyallayöküll buzulunun 200 metre altındaki kraterden kara duman ve beyaz buhar yükseldiğini, buzulun kısmen eridiğini duyurdu.    
Haberde, bölgede incelemede bulunan sahil güvenlik uçağının, alçalan bulutlar nedeniyle buzulda bir açılma ve lav göremediği belirtildi.  

Sivil Savunma Dairesi, eriyen buzulun, şimdiden su seviyesi 84 santimetre yükselen bir nehrin taşmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. 

İzlandalı bilim adamları, patlama başlamadan 2 saat önce buzul yakınında sismik faaliyetin arttığı haberini vermiş, bölgeden yaklaşık 800 kişi tahliye edilmişti.   

Yanardağ, 1821 yılından sonra yaklaşık 200 yıllık sessizliğin ardından 20 Martta patlamıştı.
İzlanda'nın güneyinde, altındaki volkanik oluşumun 190 yıl sonra harekete geçtiği Eyyafyallayöküll buzulu, İzlanda'nın beşinci büyük buzulu. Buzulun altındaki volkan, İzlanda'nın 9. yüzyılda kurulmasından bu yana 5 kez patladı. (aa)
 

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