İzlanda'da seçimi koalisyon kazandı

İzlanda'da yapılan erken genel seçimleri, halen ülkede iktidarı elinde bulunduran Sosyal Demokrat ve Sol-Yeşiller koalisyonu kazandı.



İzlanda devlet televizyonu RUV, oyların yüzde 81'inin sayımının tamamlandığı İzlanda'da, Sosyal Demokratların 20, Sol-Yeşiller'in 14 milletvekilliği kazandığını duyurdu.



Böylece 63 sandalyeli İzlanda parlamentosunda 34 sandalye kazanan Sosyal Demokrat ve Sol-Yeşiller koalisyonu 3 sandalye farkla parlamentoda çoğunluğu elde etti.



Seçimlerden galip çıkan koalisyon hükümetinin başkanı, Başbakan Johanna Sigurdardottir seçmenlerine hitaben yaptığı konuşmada büyük bir zafer kazandıklarını belirtti. Sigurdartottir, seçmenlerin verdikleri oylarla kendisinin, Avrupa Birliği'ne girmek amacıyla müzakerelere başlanması fikrine de destek verdiklerinin ortaya çıktığını kaydetti.

