İzlanda'da kadınlardan 14:38 protestosu

İzlanda'da kadınlar, erkeklerle eşit ücret alabilmek için saat 14:38'de iş bıraktılar ve protesto gösteresi yaptılar.

Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre dünyada kadın erkek eşitliği konusunda birinci konumda olan İzlanda'da kadınlar son 10 sene içinde 3. kez sokağa çıktı.

Ülkedeki çalışan kadınların, aynı mesai süresinde, erkeklerden ortalama yüzde 30 daha az ücretle çalıştığı hesaplanıyor. Ülkedeki kadınların, çalışma saati - ücret karşılaştırması yapıldığında 14.38'den sonra ücretlendirilmediği ortaya çıkıyor.