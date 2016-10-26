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Dünya
BBC Türkçe

İzlanda'da kadınlardan 14:38 protestosu

Kadın-erkek eşitliğinde liste başı olan İzlanda'da, çalışan kadınların, aynı mesai süresinde erkeklerden ortalama yüzde 30 daha az ücretle çalıştığı ortaya çıktı

26 Ekim 2016 22:50

İzlanda'da kadınlar, erkeklerle eşit ücret alabilmek için saat 14:38'de iş bıraktılar ve protesto gösteresi yaptılar.

Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre dünyada kadın erkek eşitliği konusunda birinci konumda olan İzlanda'da kadınlar son 10 sene içinde 3. kez sokağa çıktı.

Ülkedeki çalışan kadınların, aynı mesai süresinde, erkeklerden ortalama yüzde 30 daha az ücretle çalıştığı hesaplanıyor. Ülkedeki kadınların, çalışma saati - ücret karşılaştırması yapıldığında 14.38'den sonra ücretlendirilmediği ortaya çıkıyor.

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