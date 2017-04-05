İzlanda'da kadınlara daha az maaş ödeyen şirketlere ceza geliyor

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İzlanda, kadınlar ve erkekler arasındaki gelir eşitsizliğini sona erdirmeyi amaçlayan bir yasayı uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

Cinsiyete dayalı gelir eşitsizliğini bitirmeyi amaçlayan yasa tasarısı için görüşmeler, dün İzlanda Parlamentosu’nda başladı. Merkez sağ koalisyon hükümetinin yanı sıra muhalefetin de desteğini alan tasarı, şirketlerde gelir eşitliğinin denetlenmesini ve kadınlara erkeklerden daha az maaş veren şirketlere ağır para cezaları verilmesini öngörüyor.

Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde uygulanacak yasa, cinsiyet, din, yaş ve cinsel yönelimden kaynaklanan her türlü ayrımcılığın da yasaklanmasını amaçlıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2015 Küresel Cinsiyet Ayrımı Endeksi’nde ilk sırada yer alan İzlanda, kadın-erkek eşitliğinde dünyanın en ileri ülkeleri arasında. Buna rağmen 2015’te ülkedeki cinsiyet ayrımcılığının yüzde 17’yi bulduğu belirtiliyor. Başkent Reykjavik’de geçen ekim ayında binlerce kadın çalışan, erkeklere daha fazla maaş ödenmesini protesto etmek amacıyla işyerlerini erken terk etmiş ve yürüyüş düzenlemişti.

Milletvekillerinin yarısına yakınının kadın olduğu İzlanda Parlamentosu’nda kabul edilmesi beklenen yasanın gelecek yıl yürürlüğe girmesi bekleniyor.