İzlanda'da gündem, hava durumu sunucusunun duracağı yer!

İzlanda’nın doğusunda yaşayanlar televizyonlardaki hava durumu bültenlerinde sunucuların sürekli olarak bölgelerinin önünde durmasını protesto etti. Sosyal medyada şikayetlerin yer almasından sonra, ulusal televizyon RÚV’un hava durumu sunucusu bülten sırasında yerini değiştirdi.

Yaşadıkları bölgedeki sıcaklık değerlerini görememekten şikayetçi olan İzlandalılar bunun için Facebook’ta ‘Sevgili hava durumu sunucuları, Doğu İzlanda’nın önünde durmaktan vazgeçin’ adlı bir grup kurdu.

Çözüm önerdiler

Kullanıcılar ulusal televizyon RÚV’a sorunu çözmesi için bir dizi öneri sundu. Öneriler arasında solak bir sunucunun işe alınması, sunucuların işaret çubuğu kullanması ya da haritanın tümünü görecek şekilde bir yöntem geliştirilmesi vardı. RÚV da önerileri dikkate aldı. Televizyonun dünkü yayınında, hava durumu sunucusu sağa kayarak ülkenin doğusundaki sıcaklık değerlerini izleyicilerin görmesini sağladı.

Sputnik’in haberine göre hava durumu bültenlerindeki ‘ayrımcılıktan’ şikayet eden sadece İzlandalılar değil. 2005’te Britanya’daki televizyon izleyicileri haritada İskoçya ve kuzey bölgelerin küçük görünmesinden şikayet ederek BBC’nin haritayı değiştirmesini sağlamıştı.