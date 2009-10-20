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Dünya

İzlanda'da domuz gribinden ilk ölüm

İzlanda'da da grip kaynaklı ilk ölüm vakası görüldü.

20 Ekim 2009 03:00

Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte domuz gribi nedeniyle endişeler yaşanırken, İzlanda'da da grip kaynaklı ilk ölüm vakası görüldü.

Devlet sağlık kurumu yetkilileri, 11 gün önce başkent Reykjavik'de bir hastanede tedavi altına alınan 18 yaşındaki özürlü bir kadının domuz gribi nedeniyle öldüğünü dile getirdi.
İzlanda genelinde 3 Ekim itibarıyla doğrulanmış vaka sayısının 323 olduğunu belirten yetkililer, ancak son haftalarda bu sayıda büyük artış görüldüğünü kaydetti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) geçen hafta yaptığı açıklamada, domuz gribinin 191 ülke ve bölgede 4 bin 735 kişinin ölümüne neden olduğu, dünya genelinde virüs bulaşanların sayısının ise 399 bin 232'ye ulaştığı belirtilmişti.

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