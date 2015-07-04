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Dünya

İzlanda'da 'dine hakaret' artık suç değil

Karara, İzlanda halkının yüzde 80'inin bağlı olduğu İzlanda Lutheran Kilisesi de destek verdi

04 Temmuz 2015 01:00

İzlanda parlamentosu, Korsan Partisi’nin Fransa’daki Charlie Hebdo saldırısının ardından verdiği önergeyi değerlendirerek "Tanrı’ya, dine ve kutsal değerlere hakaret"i  yasaklayan düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.

 

Zete'de yer alan habere göre, internet özgürlüklerini savunan Korsan Partisi’nin milletvekilleri de, parlamentodaki oturum sırasında söz alarak, kürsüden; “Je suis Charlie (Benim adım Charlie)” dediler. Kararın alınmasının ardından, Korsan Partisi’nin internet sitesinde; “İzlanda parlamentosu, özgürlüğün kanlı saldırılar karşısında pes etmeyeceğine dair güçlü bir mesaj verdi” denildi.

1940’ta yasalaşan ve kutsal değerlere hakareti yasaklayan kanuna göre, söz konusu suçu işleyenler para cezasıyla yahut 3 ay hapisle cezalandırılıyorlardı. Kanunu yürürlükten kaldıran kararın metninde; “Halkın, cezalandırılma korkusu olmadan kendini ifade edebilmesi, özgür bir toplum için esastır” denildi.

Karara, İzlanda halkının yüzde 80’inin bağlı olduğu İzlanda Lutheran Kilisesi de destek verdi. Nüfusun küçük bir kısmının bağlı olduğu İzlanda Katolik Kilisesi ise, alınan karardan dolayı memnuniyetsiz olduklarını açıkladı.

 

 

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