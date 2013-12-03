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Dünya

İzlanda'da bir ilk; polis birini öldürdü

İzlanda'da polis, ilk kez ateş açarak bir kişiyi öldürdü

03 Aralık 2013 09:35

Suç oranının en az olduğu ülkelerden, 323 bin nüfuslu İzlanda'da polis, bir ilke imza attı ve düzenlenen operasyonda ilk kez bir kişiyi öldürdü.

Polis, başkent Reykjavik'teki evinden av tüfeğiyle rastgele ateş açan 59 yaşındaki kişiyi yakalamaya yönelik operasyon başlattı.

Binayı boşalttıktan sonra polis silahlı kişiyle temasa geçmeye çalıştı, daha sonra pencerelerden göz yaşartıcı gaz attı ancak amacına ulaşamadı.

Özel ekiplerin daireye girmesinden sonra, silahlı kişi ateş açmaya başladı, bir polis kaskından, diğeri çelik yeleğinden vuruldu. Polisin ateş açması sonucu yaralanan silahlı kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

 

Emniyetten başsağlığı

 

Emniyet Genel Müdürü Haraldur Johannessen, basın toplantısında, bu benzersiz olaydan polisin üzüntü duyduğunu belirterek ölen kişinin ailesine başsağlığı diledi.

Öldürülen kişinin ateş açma nedenini, alkol ya da uyuşturucunun etkisi altında olup olmadığını belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

İzlanda'da birçok kişi av tüfeği bulunduruyor ancak cinayetlerin sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Ülkede görev yapan 600 polisten çok azı silah taşıyor.

ABD'nin Reykjavik Büyükelçiliğinin güvenlik konusundaki son yıllık raporu, İzlanda'da suç oranının gelişmiş birçok ülkedekinden daha düşük olduğunu, bunun, yaşam kalitesinin yüksekliği, az nüfus ve güvenlik güçlerinin iyi eğitim almasından kaynaklandığı vurgulanmıştı. Raporda, nispeten önemsiz olaylara karışanların çoğunun gençler ya da uyuşturucu bağımlıları olduğu belirtilmişti.

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